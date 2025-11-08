росіяни знову атакували Укрзалізницю: в трьох областях змінено графік руху поїздів

ukenru
7 листопада, 17:00 • 38732 перегляди
5 фільмів про доісторичну культуру: що подивитись у ці вихідніVideo
7 листопада, 15:49 • 50736 перегляди
8 листопада в Україні – масштабні відключення електроенергії: обмеження діятимуть в усіх регіонах – Укренерго
Ексклюзив
7 листопада, 15:32 • 54011 перегляди
Жінки й гроші: чому майбутнє фінансів має жіноче обличчя
Ексклюзив
7 листопада, 14:58 • 53257 перегляди
Свята наближаються: яка їжа подорожчає найбільше до Нового року
Ексклюзив
7 листопада, 13:59 • 47360 перегляди
Російський слід у рішенні відстороненого голови Державної авіаційної служби Більчука: чому службова перевірка вийшла за межі стандартної процедуриPhoto
7 листопада, 11:23 • 23652 перегляди
ЄС посилює візові правила для росіян, скасовуючи багаторазові шенгенські візи
Ексклюзив
7 листопада, 09:48 • 62257 перегляди
Нова посада для людини нардепа-хабарника Одарченка. МОН погодив створення у Державному біотехнологічному університеті посади першого проректора для Грицькова
Ексклюзив
7 листопада, 09:46 • 38403 перегляди
Чорна п’ятниця 2025: коли буде та як не потрапити на гачок хитрих знижок
Ексклюзив
7 листопада, 07:19 • 40487 перегляди
Нова система в’їзду в ЄС: в ДПСУ розповіли, якою є ситуація на кордоні після запровадження програми ЕЕS
7 листопада, 05:43 • 31093 перегляди
Президент США: експорт російської нафти "суттєво знизився", ми хочемо бачити кінець війни
Столичні правоохоронці притягнули до відповідальності молодика, який співав російські пісні у формі поліцейського7 листопада, 22:21 • 11718 перегляди
росіяни зруйнували КАБами заправку під Харковом: є постраждалі Photo7 листопада, 22:38 • 12720 перегляди
У Києві та трьох областях введено екстрені відключення світла7 листопада, 23:29 • 10762 перегляди
У росії заявили про масовану атаку БпЛА на об'єкти енергетики: частина населених пунктів без світла01:29 • 10363 перегляди
Унаслідок атаки рф на Одещину загорівся енергетичний об'єктPhoto04:48 • 11459 перегляди
Жінки й гроші: чому майбутнє фінансів має жіноче обличчя
Ексклюзив
7 листопада, 15:32 • 54025 перегляди
Свята наближаються: яка їжа подорожчає найбільше до Нового року
Ексклюзив
7 листопада, 14:58 • 53270 перегляди
Російський слід у рішенні відстороненого голови Державної авіаційної служби Більчука: чому службова перевірка вийшла за межі стандартної процедуриPhoto
Ексклюзив
7 листопада, 13:59 • 47371 перегляди
Картопля по-новому: 5 незвичайних страв, які здивують смаком7 листопада, 13:34 • 33953 перегляди
Нова посада для людини нардепа-хабарника Одарченка. МОН погодив створення у Державному біотехнологічному університеті посади першого проректора для Грицькова
Ексклюзив
7 листопада, 09:48 • 62264 перегляди
Дональд Трамп
Музикант
Володимир Зеленський
Віктор Орбан
Блогери
Україна
Сполучені Штати Америки
Угорщина
Ізраїль
Дніпропетровська область
Екс-дружина магната нерухомості Майкла Фукса просить суд Британії відправити бізнесмена до в'язниціPhoto7 листопада, 17:09 • 21548 перегляди
5 фільмів про доісторичну культуру: що подивитись у ці вихідніVideo7 листопада, 17:00 • 38743 перегляди
"Вайбкодинг" стало словом 2025 року за версією Collins: що воно означає7 листопада, 11:01 • 28172 перегляди
Принц Гаррі вибачився перед Канадою за кепку "Доджерс" на матчі World Series 20257 листопада, 09:56 • 36787 перегляди
Брюса Вілліса помітили з доглядачем під час рідкісного публічного виходу на вулицюPhoto7 листопада, 08:03 • 48155 перегляди
Соціальна мережа
Техніка
Фільм
Опалення
Серіали

росіяни знову атакували Укрзалізницю: в трьох областях змінено графік руху поїздів

Київ • УНН

 • 1706 перегляди

Внаслідок нічної повітряної атаки на Полтавську, Дніпропетровську та Харківську області залізниця працює у складних умовах. Низка поїздів змінює маршрути, деякі рейси тимчасово скасовано.

росіяни знову атакували Укрзалізницю: в трьох областях змінено графік руху поїздів

Після нічної повітряної атаки на Полтавську, Дніпропетровську та Харківську області залізниця працює у складних умовах. За даними компанії, жертв серед працівників немає, однак низка поїздів змінює маршрути. Про це інформує УНН з посиланням на Укрзалізницю.

Через пошкодження залізничної інфраструктури цієї ночі маємо зміни в русі поїздів Полтавщини, Дніпропетровщини та Харківщини

- йдеться у повідомленні.

Полтавщина

Цієї доби за зміненими маршрутами курсуватимуть:

№6722 Ромодан – Полтава-Київська (замість Ромодан – Полтава-Південна)

№6721 Полтава-Київська – Ромодан (замість Полтава-Південна – Ромодан)

Тимчасово не курсуватимуть:

№6361 Ромодан – Гребінка

№6522/6521 Гребінка - Ніжин

№6572/6654 Полтава-Південна - Берестин - Орілька

№6655/6577 Орілька - Берестин - Полтава-Південна

Харківщина

Тимчасово не курсуватимуть:

№6408 Ізюм - Харків-Левада

№6401 Харків-Пас. - Букине

№6701 Харків-Пас. – Зміїв

№6702 Зміїв – Харків-Пас.

№6951 Світловодськ - Бурти

№6952 Бурти - Світловодськ

Дніпропетровщина

Тимчасово не курсуватимуть:

№6272 Синельникове-1 - Павлоград-1

№6277 Павлоград-1 - Синельникове- 1

росія знову масовано атакує енергетичну інфраструктуру України - Міненерго 08.11.25, 01:20 • 3684 перегляди

Віта Зеленецька

СуспільствоВійна в Україні
Повітряна тривога
Воєнний стан
Війна в Україні
Харківська область
Полтавська область
Дніпропетровська область