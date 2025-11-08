росіяни знову атакували Укрзалізницю: в трьох областях змінено графік руху поїздів
Київ • УНН
Після нічної повітряної атаки на Полтавську, Дніпропетровську та Харківську області залізниця працює у складних умовах. За даними компанії, жертв серед працівників немає, однак низка поїздів змінює маршрути. Про це інформує УНН з посиланням на Укрзалізницю.
Через пошкодження залізничної інфраструктури цієї ночі маємо зміни в русі поїздів Полтавщини, Дніпропетровщини та Харківщини
Полтавщина
Цієї доби за зміненими маршрутами курсуватимуть:
№6722 Ромодан – Полтава-Київська (замість Ромодан – Полтава-Південна)
№6721 Полтава-Київська – Ромодан (замість Полтава-Південна – Ромодан)
Тимчасово не курсуватимуть:
№6361 Ромодан – Гребінка
№6522/6521 Гребінка - Ніжин
№6572/6654 Полтава-Південна - Берестин - Орілька
№6655/6577 Орілька - Берестин - Полтава-Південна
Харківщина
Тимчасово не курсуватимуть:
№6408 Ізюм - Харків-Левада
№6401 Харків-Пас. - Букине
№6701 Харків-Пас. – Зміїв
№6702 Зміїв – Харків-Пас.
№6951 Світловодськ - Бурти
№6952 Бурти - Світловодськ
Дніпропетровщина
Тимчасово не курсуватимуть:
№6272 Синельникове-1 - Павлоград-1
№6277 Павлоград-1 - Синельникове- 1
