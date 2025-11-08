росія знову масовано атакує енергетичну інфраструктуру України - Міненерго
Київ • УНН
Росія знову атакувала енергетичну інфраструктуру України, що призвело до аварійних відключень електроенергії в кількох областях. Рятувальники та енергетики відновлять постачання після стабілізації ситуації.
Росія знову атакує енергетичну інфраструктуру України, через що в кількох областях ввели аварійні відключення електроенергії. Рятувальники та енергетики відновлять постачання після стабілізації ситуації. Про це інформує Міністерство енергетики України, передає УНН.
Ворог знову масовано атакує енергетичну інфраструктуру України. Через це у низці областей України запроваджені аварійні відключення електроенергії
За словами міністра енергетики Світлани Гринчук, щойно дозволить безпекова ситуація, рятувальники та енергетики розпочнуть ліквідацію наслідків атаки, аби якомога швидше відновити електропостачання у регіонах.
Дякую всім, хто робить усе, аби українці були зі світлом й теплом – енергетикам, працівникам ДСНС, місцевим службам. Закликаю всіх та кожного зберігати спокій і стежити за офіційною інформацією. Попри плани ворога, Україна буде мати світло й тепло цієї зими
Аварійні відключення будуть скасовані після стабілізації ситуації в енергосистемі.
Нагадаємо
В ніч на 8 листопада в Києві, Дніпропетровській, Черкаській та Кіровоградській областях запровадили екстрені відключення електроенергії. Графіки відключень не діють, споживачів закликають розумно використовувати електроенергію.
