Россия снова массированно атакует энергетическую инфраструктуру Украины - Минэнерго
Киев • УНН
Россия снова атакует энергетическую инфраструктуру Украины, из-за чего в нескольких областях введены аварийные отключения электроэнергии. Спасатели и энергетики возобновят поставки после стабилизации ситуации. Об этом информирует Министерство энергетики Украины, передает УНН.
По словам министра энергетики Светланы Гринчук, как только позволит ситуация с безопасностью, спасатели и энергетики приступят к ликвидации последствий атаки, чтобы как можно быстрее восстановить электроснабжение в регионах.
Спасибо всем, кто делает все, чтобы украинцы были со светом и теплом – энергетикам, работникам ГСЧС, местным службам. Призываю всех и каждого сохранять спокойствие и следить за официальной информацией. Несмотря на планы врага, Украина будет иметь свет и тепло этой зимой
Аварийные отключения будут отменены после стабилизации ситуации в энергосистеме.
Напомним
В ночь на 8 ноября в Киеве, Днепропетровской, Черкасской и Кировоградской областях ввели экстренные отключения электроэнергии. Графики отключений не действуют, потребителей призывают разумно использовать электроэнергию.
