Россия снова массированно атакует энергетическую инфраструктуру Украины - Минэнерго

Россия снова атакует энергетическую инфраструктуру Украины, из-за чего в нескольких областях введены аварийные отключения электроэнергии. Спасатели и энергетики возобновят поставки после стабилизации ситуации. Об этом информирует Министерство энергетики Украины, передает УНН.

По словам министра энергетики Светланы Гринчук, как только позволит ситуация с безопасностью, спасатели и энергетики приступят к ликвидации последствий атаки, чтобы как можно быстрее восстановить электроснабжение в регионах.

Спасибо всем, кто делает все, чтобы украинцы были со светом и теплом – энергетикам, работникам ГСЧС, местным службам. Призываю всех и каждого сохранять спокойствие и следить за официальной информацией. Несмотря на планы врага, Украина будет иметь свет и тепло этой зимой