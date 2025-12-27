Белый дом обнародовал детали встречи Трампа и Зеленского в США
Киев • УНН
Президент США Дональд Трамп встретится с главой Украины Владимиром Зеленским 28 декабря во Флориде. Двусторонняя встреча состоится в Палм-Бич в 15:00 по местному времени.
В администрации президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа сообщили, что в воскресенье, 28 декабря, американский президент встретится во Флориде с главой государства Украины Владимиром Зеленским. Об этом информирует УНН со ссылкой на расписание главы Белого дома.
Детали
Отмечается, что двусторонняя встреча пройдет в Палм-Бич в 15:00 по местному времени (23:00 по киевскому времени).
Возле этого курорта расположена частная резиденция Трампа Мар-а-Лаго, куда, судя по расписанию, он приехал на выходные.
Напомним
В пятницу, 26 декабря, стало известно, что Дональд Трамп в воскресенье, 28 декабря, проведет встречу с Владимиром Зеленским. Американский лидер добавил, что верит, что эта встреча с Зеленским будет продуктивной.
