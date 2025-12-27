"У нас есть хорошие шансы": Трамп оптимистично настроен относительно мирного соглашения между Украиной и РФ накануне встречи с Зеленским

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что он настроен оптимистично относительно окончательного заключения мирного соглашения, когда президент Украины Владимир Зеленский посетит его клуб Мар-а-Лаго в воскресенье. Об этом информирует УНН со ссылкой на интервью американского лидера изданию New York Post.

Я думаю, что у нас есть хорошие шансы - сказал Трамп.

По его словам, обе стороны якобы заинтересованы в достижении договоренностей, однако по-разному.

Я думаю, что сейчас они (украинцы – ИФ-У) хотят этого, и, думаю, Россия хочет этого. Но каждый раз, когда одна сторона готова, другая – нет - подчеркнул Глава Белого дома.

Он в очередной раз повторил, что урегулирование войны между Россией и Украиной оказалось сложным вопросом.

"Я урегулировал восемь войн, и эта – самая сложная из всех. Но я думаю, что мы это сделаем", – отметил президент США.

Напомним

Президент США Трамп заявил, что судьба мирного плана по Украине зависит исключительно от его решения. Он отметил, что у Зеленского "ничего не будет, пока я не одобрю это". Американский лидер добавил, что верит, что встреча с Зеленским в эти выходные будет продуктивной.

