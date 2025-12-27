$41.930.22
26 декабря, 18:17 • 8434 просмотра
Зеленский готов вынести мирный план на референдум при условии прекращения огня на 60 дней - СМИ
26 декабря, 16:30 • 21588 просмотра
Что приготовить на Новый год 2026: идеи блюд для праздничного столаPhoto
26 декабря, 13:36 • 20914 просмотра
Соглашение между Украиной и США почти готово, его подписание зависит от встречи с Трампом - Зеленский
26 декабря, 12:21 • 27377 просмотра
Начато расследование: Силы обороны проверяют видео, якобы снятое в штабе украинского подразделения в Гуляйполе
Эксклюзив
26 декабря, 11:18 • 41031 просмотра
Финансовые цели без стресса: финтех-эксперт рассказала, как выстроить систему накоплений, которая будет работать долгосрочно
26 декабря, 10:40 • 25493 просмотра
В Украине на фоне снегопада произошло более 400 ДТП, из них в Киеве - 45, есть погибшие и травмированные
26 декабря, 10:39 • 20252 просмотра
Украина завершила сбор урожая: 57,6 млн тонн зерновых и 17,3 млн тонн масличных
26 декабря, 10:07 • 19296 просмотра
Трамп встретится с Зеленским в Мар-а-Лаго в воскресенье - СМИ
26 декабря, 09:23 • 21093 просмотра
Рождественский "ГУРкот" в уссурийске: два взрыва прогремели возле воинской частиPhoto
Эксклюзив
26 декабря, 08:30 • 45411 просмотра
Юристы объяснили, когда производства против скандальной клиники Odrex должны быть объединены
"У нас есть хорошие шансы": Трамп оптимистично настроен относительно мирного соглашения между Украиной и РФ накануне встречи с Зеленским

Киев • УНН

 • 88 просмотра

Дональд Трамп заявил, что он оптимистично настроен относительно заключения мирного соглашения во время визита Владимира Зеленского в его клуб Мар-а-Лаго в воскресенье. По его словам, обе стороны заинтересованы в достижении договоренностей.

"У нас есть хорошие шансы": Трамп оптимистично настроен относительно мирного соглашения между Украиной и РФ накануне встречи с Зеленским

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что он настроен оптимистично относительно окончательного заключения мирного соглашения, когда президент Украины Владимир Зеленский посетит его клуб Мар-а-Лаго в воскресенье. Об этом информирует УНН со ссылкой на интервью американского лидера изданию New York Post.

Я думаю, что у нас есть хорошие шансы

- сказал Трамп.

По его словам, обе стороны якобы заинтересованы в достижении договоренностей, однако по-разному.

Я думаю, что сейчас они (украинцы – ИФ-У) хотят этого, и, думаю, Россия хочет этого. Но каждый раз, когда одна сторона готова, другая – нет

- подчеркнул Глава Белого дома. 

Он в очередной раз повторил, что урегулирование войны между Россией и Украиной оказалось сложным вопросом.

"Я урегулировал восемь войн, и эта – самая сложная из всех. Но я думаю, что мы это сделаем", – отметил президент США.

Президент США Трамп заявил, что судьба мирного плана по Украине зависит исключительно от его решения. Он отметил, что у Зеленского "ничего не будет, пока я не одобрю это". Американский лидер добавил, что верит, что встреча с Зеленским в эти выходные будет продуктивной.

Вита Зеленецкая

