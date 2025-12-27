"В нас є хороші шанси": Трамп оптимістично налаштований щодо мирної угоди між Україною та рф напередодні зустрічі з Зеленським
Київ • УНН
Дональд Трамп заявив, що він оптимістично налаштований щодо укладення мирної угоди під час візиту Володимира Зеленського до його клубу Мар-а-Лаго в неділю. За його словами, обидві сторони зацікавлені в досягненні домовленостей.
Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що він налаштований оптимістично щодо остаточного укладення мирної угоди, коли президент України Володимир Зеленський відвідає його клуб Мар-а-Лаго в неділю. Про це інформує УНН з посиланням на інтерв’ю американського лідера виданню New York Post.
Я думаю, що в нас є хороші шанси
За його словами, обидві сторони нібито зацікавлені в досягненні домовленостей, однак по-різному.
Я думаю, що зараз вони (українці – ІФ-У) хочуть цього, і, думаю, росія хоче цього. Але щоразу, коли одна сторона готова, інша – ні
Він вкотре повторив, що врегулювання війни між росією та Україною виявилося складним питанням.
"Я врегулював вісім воєн, і ця – найскладніша з усіх. Але я думаю, що ми це зробимо", – зазначив президент США.
Нагадаємо
Президент США Трамп заявив, що доля мирного плану щодо України залежить виключно від його рішення. Він зазначив, що у Зеленського "нічого не буде, поки я не схвалю це". Американський лідер додав, що вірить, що зустріч з Зеленським цими вихідними буде продуктивною.
