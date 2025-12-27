$41.930.22
26 грудня, 18:17 • 8380 перегляди
Зеленський готовий винести мирний план на референдум за умови припинення вогню на 60 днів - ЗМІ
26 грудня, 16:30 • 21527 перегляди
Що приготувати на Новий рік 2026: ідеї страв для святкового столуPhoto
26 грудня, 13:36 • 20890 перегляди
Угода між Україною та США майже готова, її підписання залежить від зустрічі з Трампом - Зеленський
26 грудня, 12:21 • 27350 перегляди
Розпочато розслідування: Сили оборони перевіряють відео, начебто зняте у штабі українського підрозділу у Гуляйполі
Ексклюзив
26 грудня, 11:18 • 41015 перегляди
Фінансові цілі без стресу: фінтехекспертка розповіла як вибудувати систему накопичень, що працюватиме довгостроково
26 грудня, 10:40 • 25486 перегляди
В Україні на тлі снігопаду сталося понад 400 ДТП, з них у Києві - 45, є загиблі та травмовані
26 грудня, 10:39 • 20248 перегляди
Україна завершила збір врожаю: 57,6 млн тонн зернових та 17,3 млн тонн олійних
26 грудня, 10:07 • 19296 перегляди
Трамп зустрінеться із Зеленським у Мар-а-Лаго в неділю - ЗМІ
26 грудня, 09:23 • 21092 перегляди
Різдвяний "ГУРкіт" в уссурійську: два вибухи пролунали біля військової частиниPhoto
Ексклюзив
26 грудня, 08:30 • 45407 перегляди
Юристи пояснили, коли провадження проти скандальної клініки Odrex мають бути обʼєднані
"В нас є хороші шанси": Трамп оптимістично налаштований щодо мирної угоди між Україною та рф напередодні зустрічі з Зеленським

Київ • УНН

 • 68 перегляди

Дональд Трамп заявив, що він оптимістично налаштований щодо укладення мирної угоди під час візиту Володимира Зеленського до його клубу Мар-а-Лаго в неділю. За його словами, обидві сторони зацікавлені в досягненні домовленостей.

"В нас є хороші шанси": Трамп оптимістично налаштований щодо мирної угоди між Україною та рф напередодні зустрічі з Зеленським

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що він налаштований оптимістично щодо остаточного укладення мирної угоди, коли президент України Володимир Зеленський відвідає його клуб Мар-а-Лаго в неділю. Про це інформує УНН з посиланням на інтерв’ю американського лідера виданню New York Post.

Я думаю, що в нас є хороші шанси

- сказав Трамп.

За його словами, обидві сторони нібито зацікавлені в досягненні домовленостей, однак по-різному.

Я думаю, що зараз вони (українці – ІФ-У) хочуть цього, і, думаю, росія хоче цього. Але щоразу, коли одна сторона готова, інша – ні

- наголосив Глава Білого дому. 

Він вкотре повторив, що врегулювання війни між росією та Україною виявилося складним питанням.

"Я врегулював вісім воєн, і ця – найскладніша з усіх. Але я думаю, що ми це зробимо", – зазначив президент США.

Нагадаємо

Президент США Трамп заявив, що доля мирного плану щодо України залежить виключно від його рішення. Він зазначив, що у Зеленського "нічого не буде, поки я не схвалю це". Американський лідер додав, що вірить, що зустріч з Зеленським цими вихідними буде продуктивною.

Віта Зеленецька

ПолітикаНовини Світу
Вибори в США
Війна в Україні
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки
Україна