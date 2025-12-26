Зеленський нічого не має, поки я це не схвалю - Трамп
Київ • УНН
Президент США Трамп заявив, що доля мирного плану щодо України залежить виключно від його рішення. Він зазначив, що у Зеленського "нічого не буде, поки я не схвалю це".
Президент США Дональд Трамп перед зустріччю з Президентом України Володимиром Зеленським заявив, що доля мирного плану залежить виключно від його рішення, а не від українського лідера. Про це Трамп заявив в інтерв’ю Politico, передає УНН.
Деталі
У нього (Зеленського - ред.) нічого не буде, поки я не схвалю це. Подивимося, що він має
Трамп додав, що вірить, що зустріч з Зеленським цими вихідними буде продуктивною.
Я думаю, що з ним все буде добре. Я думаю, що все буде добре з путіним
Як зазначає видання, коментарі Трампа пролунали на наступний день після того, як Зеленський поспілкувався зі спеціальним посланником Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером, зятем президента. Зеленський назвав цю розмову "хорошою".
Нагадаємо
Очікується, що Президент України Володимир Зеленський, президент США Дональд Трамп та європейські лідери проведуть телефонну конференцію в суботу.