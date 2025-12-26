$41.930.22
Зеленський готовий винести мирний план на референдум за умови припинення вогню на 60 днів - ЗМІ
Що приготувати на Новий рік 2026: ідеї страв для святкового столу
Угода між Україною та США майже готова, її підписання залежить від зустрічі з Трампом - Зеленський
Розпочато розслідування: Сили оборони перевіряють відео, начебто зняте у штабі українського підрозділу у Гуляйполі
Фінансові цілі без стресу: фінтехекспертка розповіла як вибудувати систему накопичень, що працюватиме довгостроково
В Україні на тлі снігопаду сталося понад 400 ДТП, з них у Києві - 45, є загиблі та травмовані
Україна завершила збір врожаю: 57,6 млн тонн зернових та 17,3 млн тонн олійних
Трамп зустрінеться із Зеленським у Мар-а-Лаго в неділю - ЗМІ
Різдвяний "ГУРкіт" в уссурійську: два вибухи пролунали біля військової частини
Юристи пояснили, коли провадження проти скандальної клініки Odrex мають бути обʼєднані
Фінансові цілі без стресу: фінтехекспертка розповіла як вибудувати систему накопичень, що працюватиме довгостроково
Ексклюзив
26 грудня, 11:18
Юристи пояснили, коли провадження проти скандальної клініки Odrex мають бути обʼєднані
Ексклюзив
26 грудня, 08:30
Зеленський нічого не має, поки я це не схвалю - Трамп

Київ • УНН

Президент США Трамп заявив, що доля мирного плану щодо України залежить виключно від його рішення. Він зазначив, що у Зеленського "нічого не буде, поки я не схвалю це".

Зеленський нічого не має, поки я це не схвалю - Трамп

Президент США Дональд Трамп перед зустріччю з Президентом України Володимиром Зеленським заявив, що доля мирного плану залежить виключно від його рішення, а не від українського лідера. Про це Трамп заявив в інтерв’ю Politico, передає УНН.

Деталі

У нього (Зеленського - ред.) нічого не буде, поки я не схвалю це. Подивимося, що він має

- сказав Трамп.

Трамп додав, що вірить, що зустріч з Зеленським цими вихідними буде продуктивною.

Я думаю, що з ним все буде добре. Я думаю, що все буде добре з путіним

- сказав Трамп, додавши, що сподівається поговорити з російським лідером “незабаром, скільки захочу”.

Як зазначає видання, коментарі Трампа пролунали на наступний день після того, як Зеленський поспілкувався зі спеціальним посланником Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером, зятем президента. Зеленський назвав цю розмову "хорошою".

Нагадаємо

Очікується, що Президент України Володимир Зеленський, президент США Дональд Трамп та європейські лідери проведуть телефонну конференцію в суботу.

Павло Башинський

