Оновлено прогноз на Євробачення 2026 - яке місце посіла Україна

$44.080.0650.580.09
Ексклюзив
15:05 • 4736 перегляди
Філарет у лікарні через загострення хронічних недуг – що зараз відомо про стан Патріарха
Ексклюзив
15:05 • 9522 перегляди
Український аналог ATACMS - яка вона, нова балістична ракета FP-7
14:51 • 7526 перегляди
У ЄС очікують прогрес по кредиту на 90 млрд євро для України після угоди по "Дружбі" - "в ідеалі" цього тижня
Ексклюзив
13:37 • 10378 перегляди
ДБР розслідує знищення матеріалів атестації прокурорів за часів реформи Рябошапки
13:00 • 13396 перегляди
У ЄС заявили, що запропонували фінансову і технічну допомогу щодо "Дружби" і Україна прийняла пропозицію
Ексклюзив
12:18 • 12648 перегляди
"Європа вже зрозуміла: російський газ - це зброя" - аналітик про ідею відновити закупівлі енергоресурсів з рф
Ексклюзив
11:42 • 21164 перегляди
Чому медична система не захищає українського пацієнта і як це змінити - пояснює експерт
Ексклюзив
11:29 • 14241 перегляди
США намагаються відірвати росію від Китаю - стара стратегія у новій геополітичній реальності
Ексклюзив
10:34 • 12832 перегляди
Аерокосмічна асоціація готує пропозиції змін до законодавства щодо спецрежиму Defence City
17 березня, 07:54 • 17336 перегляди
Україна отримала повний пакет умов для вступу до ЄС - Прем'єр
Популярнi новини
Гра Resident Evil Requiem встановила історичний рекорд продажів у серії17 березня, 06:57 • 25308 перегляди
Зеленський розкрив деталі брехні Ірану про постачання тисяч дронів росії17 березня, 07:37 • 19547 перегляди
Генерал США Агуто після візиту до Києва потрапив у скандал через алкоголь і секретні матеріали17 березня, 08:50 • 10270 перегляди
Єврейські кучки перед Песахом - що це та коли вони настануть у 2026 році11:32 • 21868 перегляди
Тейлор Свіфт і Тревіс Келсі провели ніч на "Оскарі" без публічності - деталіPhoto12:55 • 8102 перегляди
Публікації
Чому медична система не захищає українського пацієнта і як це змінити - пояснює експерт
Ексклюзив
11:42 • 21164 перегляди
Єврейські кучки перед Песахом - що це та коли вони настануть у 2026 році11:32 • 21994 перегляди
Дизель і газ різко подорожчали: як змінилися ціни на АЗС за тиждень16 березня, 16:16 • 40597 перегляди
Як США реагуватимуть на допомогу Ірану з боку росії та Китаю
Ексклюзив
16 березня, 13:54 • 55899 перегляди
Великдень 2026: хто святкуватиме раніше - православні чи католикиPhoto16 березня, 12:37 • 48305 перегляди
Оновлено прогноз на Євробачення 2026 - яке місце посіла Україна

Київ • УНН

 • 1762 перегляди

Фінляндія очолює прогноз з треком Liekinheitin, а Франція посідає друге місце. Україна з піснею Ridnym від LELEKA наразі замикає першу десятку списку.

Оновлено прогноз на Євробачення 2026 - яке місце посіла Україна

Оновлений прогноз на пісенний конкурс "Євробачення 2026" демонструє, що фаворити сезону зберігають помітний відрив від решти учасників. Україна наразі перебуває в першій десятці, LELEKA з композицією "Ridnym" якраз посідає 10-е місце, передає УНН.

Деталі

Боротьба за перемогу концентрується між кількома країнами, які більшою мірою очікувано демонструють найвищу підтримку від букмекерів.

На першому місці з величезним відривом утримує лідерство Фінляндія, чия конкурсна композиція вважається однією з найсильніших у цьому році. Музична майстерність виконавців Linda Lampenius та Pete Parkkonen, а також активна підтримка фанатів по всій Європі роблять фінський трек "Liekinheitin" беззаперечним претендентом на перемогу.

Друге місце посідає Франція і артистка Monroe з композицією "Regarde",  яка демонструє стабільні високі оцінки у прогнозах.

Попри коливання в оцінках після презентації пісні, французька композиція зберігає реальні шанси на лідерство у фіналі завдяки гармонійній комбінації вокалу, аранжування та сцени.

Композиція від Швеції "My system" артистки Felicia посідає лише шосту позицію у прогнозі, незважаючи на сильні музичні характеристики треку. Україна ж наразі впевнено перебуває на 10-му місці. Пісня та виступ представника країни отримали помітну підтримку від частини глядачів і аналітиків, проте поки що відстають від фаворитів.

Варто зазначити, що прогнози залишаються динамічними: фінальні результати можуть змінитися в останні тижні, дні та навіть години перед конкурсом, залежно від живих виступів та від реакцій на них телеаудиторії.

Нагадаємо

Раніше ми писали про те що представниця України на Євробаченні 2026 LELEKA змінила свій конкурсний трек перед пісенним конкурсом та випустила нову версію композиції "Ridnym".

Станіслав Кармазін

КультураСвітМультимедіаУНН Lite
Музикант
Фінляндія
Франція
Швеція
Європа
Україна