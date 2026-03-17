Оновлено прогноз на Євробачення 2026 - яке місце посіла Україна
Фінляндія очолює прогноз з треком Liekinheitin, а Франція посідає друге місце. Україна з піснею Ridnym від LELEKA наразі замикає першу десятку списку.
Оновлений прогноз на пісенний конкурс "Євробачення 2026" демонструє, що фаворити сезону зберігають помітний відрив від решти учасників. Україна наразі перебуває в першій десятці, LELEKA з композицією "Ridnym" якраз посідає 10-е місце, передає УНН.
Боротьба за перемогу концентрується між кількома країнами, які більшою мірою очікувано демонструють найвищу підтримку від букмекерів.
На першому місці з величезним відривом утримує лідерство Фінляндія, чия конкурсна композиція вважається однією з найсильніших у цьому році. Музична майстерність виконавців Linda Lampenius та Pete Parkkonen, а також активна підтримка фанатів по всій Європі роблять фінський трек "Liekinheitin" беззаперечним претендентом на перемогу.
Друге місце посідає Франція і артистка Monroe з композицією "Regarde", яка демонструє стабільні високі оцінки у прогнозах.
Попри коливання в оцінках після презентації пісні, французька композиція зберігає реальні шанси на лідерство у фіналі завдяки гармонійній комбінації вокалу, аранжування та сцени.
Композиція від Швеції "My system" артистки Felicia посідає лише шосту позицію у прогнозі, незважаючи на сильні музичні характеристики треку. Україна ж наразі впевнено перебуває на 10-му місці. Пісня та виступ представника країни отримали помітну підтримку від частини глядачів і аналітиків, проте поки що відстають від фаворитів.
Варто зазначити, що прогнози залишаються динамічними: фінальні результати можуть змінитися в останні тижні, дні та навіть години перед конкурсом, залежно від живих виступів та від реакцій на них телеаудиторії.
