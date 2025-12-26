$41.930.22
16:30
Що приготувати на Новий рік 2026: ідеї страв для святкового столуPhoto
13:36
Угода між Україною та США майже готова, її підписання залежить від зустрічі з Трампом - Зеленський
12:21
Розпочато розслідування: Сили оборони перевіряють відео, начебто зняте у штабі українського підрозділу у Гуляйполі
Ексклюзив
26 грудня, 11:18
Фінансові цілі без стресу: фінтехекспертка розповіла як вибудувати систему накопичень, що працюватиме довгостроково
26 грудня, 10:40
В Україні на тлі снігопаду сталося понад 400 ДТП, з них у Києві - 45, є загиблі та травмовані
26 грудня, 10:39
Україна завершила збір врожаю: 57,6 млн тонн зернових та 17,3 млн тонн олійних
26 грудня, 10:07
Трамп зустрінеться із Зеленським у Мар-а-Лаго в неділю - ЗМІ
26 грудня, 09:23
Різдвяний "ГУРкіт" в уссурійську: два вибухи пролунали біля військової частиниPhoto
Ексклюзив
26 грудня, 08:30
Юристи пояснили, коли провадження проти скандальної клініки Odrex мають бути обʼєднані
26 грудня, 08:22
Російські атаки залишили без світла жителів у 5 областях, графіки відключень майже у всіх регіонах - Міненерго
Зеленський, Трамп та європейські лідери у суботу, ймовріно, проведуть телефонну конференцію - ЗМІ

Київ • УНН

 • 114 перегляди

Президент України Володимир Зеленський, президент США Дональд Трамп та європейські лідери проведуть телефонну конференцію в суботу. Зустріч має на меті ознайомити всіх з переговорами та встановити рамки для припинення війни.

Зеленський, Трамп та європейські лідери у суботу, ймовріно, проведуть телефонну конференцію - ЗМІ

Очікується, що Президент України Володимир Зеленський, президент США Дональд Трамп та європейські лідери проведуть телефонну конференцію в суботу. Про це пише Axios з посиланням на українського чиновника, передає УНН.

Очікується, що Зеленський, Трамп та група європейських лідерів проведуть телефонну конференцію в суботу, щоб ознайомити всіх з переговорами 

- наводить Axios слова українського чиновника.

Додамо

Раніше Зеленський сказав, що сподівається, що він і Трамп також зможуть "зв’язатися з європейцями" під час своєї зустрічі в неділю.

Президент України сказав, що метою недільної зустрічі з Трампом є використання всього прогресу, досягнутого їхніми командами, для встановлення рамок для припинення війни, включаючи "графік".

"Я думаю, що зараз ми перейшли на наступний рівень, і саме тому нам потрібно вести переговори з президентами", – сказав він. "Ми хочемо завершити це якомога швидше. Саме тому я розраховую на цю зустріч".

Зеленський також наголосив на стійкості українського народу, який святкує Різдво у час війни.

Нагадаємо 

Президент України Володимир Зеленський заявив, що росія постійно шукає приводи, щоб не підписувати мирний план, і на неї потрібно тиснути. Зеленський планує обговорити це з президентом США Дональдом Трампом під час зустрічі в неділю в Мар-а-Лаго.

Антоніна Туманова

Війна в УкраїніПолітика
Воєнний стан
Війна в Україні
Дональд Трамп
Володимир Зеленський