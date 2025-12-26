Зеленський, Трамп та європейські лідери у суботу, ймовріно, проведуть телефонну конференцію - ЗМІ
Президент України Володимир Зеленський, президент США Дональд Трамп та європейські лідери проведуть телефонну конференцію в суботу. Зустріч має на меті ознайомити всіх з переговорами та встановити рамки для припинення війни.
Раніше Зеленський сказав, що сподівається, що він і Трамп також зможуть "зв’язатися з європейцями" під час своєї зустрічі в неділю.
Президент України сказав, що метою недільної зустрічі з Трампом є використання всього прогресу, досягнутого їхніми командами, для встановлення рамок для припинення війни, включаючи "графік".
"Я думаю, що зараз ми перейшли на наступний рівень, і саме тому нам потрібно вести переговори з президентами", – сказав він. "Ми хочемо завершити це якомога швидше. Саме тому я розраховую на цю зустріч".
Зеленський також наголосив на стійкості українського народу, який святкує Різдво у час війни.
Президент України Володимир Зеленський заявив, що росія постійно шукає приводи, щоб не підписувати мирний план, і на неї потрібно тиснути. Зеленський планує обговорити це з президентом США Дональдом Трампом під час зустрічі в неділю в Мар-а-Лаго.