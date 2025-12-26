Зеленский, Трамп и европейские лидеры в субботу, вероятно, проведут телефонную конференцию - СМИ

Ожидается, что президент Украины Владимир Зеленский, президент США Дональд Трамп и европейские лидеры проведут телефонную конференцию в субботу. Об этом пишет Axios со ссылкой на украинского чиновника, передает УНН.

Ожидается, что Зеленский, Трамп и группа европейских лидеров проведут телефонную конференцию в субботу, чтобы ознакомить всех с переговорами - приводит Axios слова украинского чиновника.

Добавим

Ранее Зеленский сказал, что надеется, что он и Трамп также смогут "связаться с европейцами" во время своей встречи в воскресенье.

Президент Украины сказал, что целью воскресной встречи с Трампом является использование всего прогресса, достигнутого их командами, для установления рамок для прекращения войны, включая "график".

"Я думаю, что сейчас мы перешли на следующий уровень, и именно поэтому нам нужно вести переговоры с президентами", – сказал он. "Мы хотим завершить это как можно скорее. Именно поэтому я рассчитываю на эту встречу".

Зеленский также подчеркнул стойкость украинского народа, который празднует Рождество во время войны.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия постоянно ищет поводы, чтобы не подписывать мирный план, и на нее нужно давить. Зеленский планирует обсудить это с президентом США Дональдом Трампом во время встречи в воскресенье в Мар-а-Лаго.