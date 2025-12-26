Зеленский, Трамп и европейские лидеры в субботу, вероятно, проведут телефонную конференцию - СМИ

$41.930.22
49.430.26
ukenru
16:30 • 5748 просмотра
Что приготовить на Новый год 2026: идеи блюд для праздничного столаPhoto
13:36 • 11357 просмотра
Соглашение между Украиной и США почти готово, его подписание зависит от встречи с Трампом - Зеленский
12:21 • 17967 просмотра
Начато расследование: Силы обороны проверяют видео, якобы снятое в штабе украинского подразделения в Гуляйполе
Эксклюзив
26 декабря, 11:18 • 32424 просмотра
Финансовые цели без стресса: финтех-эксперт рассказала, как выстроить систему накоплений, которая будет работать долгосрочно
26 декабря, 10:40 • 22302 просмотра
В Украине на фоне снегопада произошло более 400 ДТП, из них в Киеве - 45, есть погибшие и травмированные
26 декабря, 10:39 • 18289 просмотра
Украина завершила сбор урожая: 57,6 млн тонн зерновых и 17,3 млн тонн масличных
26 декабря, 10:07 • 18355 просмотра
Трамп встретится с Зеленским в Мар-а-Лаго в воскресенье - СМИ
26 декабря, 09:23 • 20278 просмотра
Рождественский "ГУРкот" в уссурийске: два взрыва прогремели возле воинской частиPhoto
Эксклюзив
26 декабря, 08:30 • 41532 просмотра
Юристы объяснили, когда производства против скандальной клиники Odrex должны быть объединены
26 декабря, 08:22 • 17513 просмотра
Российские атаки оставили без света жителей в 5 областях, графики отключений почти во всех регионах - Минэнерго
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+1°
4.9м/с
87%
748мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Netflix выпустил трейлер четвертого сезона "Бриджертонов"Video26 декабря, 08:06 • 24600 просмотра
Родился в Житомире и воевал против Украины: умер экс-заместитель министра обороны рф юрий садовенко26 декабря, 08:36 • 13834 просмотра
Ситуация в энергосистеме Украины постепенно улучшается - глава Укрэнерго26 декабря, 09:49 • 24750 просмотра
рф нанесла ракетный удар по Умани: шестеро травмированных, среди них двое детей26 декабря, 10:19 • 15567 просмотра
Российская ракета попала в жилой микрорайон Умани: полиция показала последствия удараPhotoVideo26 декабря, 11:33 • 15296 просмотра
публикации
Самые горячие кинопремьеры 2026 года, которые нельзя пропуститьVideo17:00 • 2688 просмотра
Что приготовить на Новый год 2026: идеи блюд для праздничного столаPhoto16:30 • 5744 просмотра
Ни одна страна Европы не выбирает Генпрокурора на конкурсе. Украина должна соответствовать европейским практикам14:35 • 11561 просмотра
Финансовые цели без стресса: финтех-эксперт рассказала, как выстроить систему накоплений, которая будет работать долгосрочно
Эксклюзив
26 декабря, 11:18 • 32423 просмотра
Юристы объяснили, когда производства против скандальной клиники Odrex должны быть объединены
Эксклюзив
26 декабря, 08:30 • 41531 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Музыкант
Давид Арахамия
Олег Синегубов
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Флорида
Днепропетровская область
Харьков
Реклама
УНН Lite
Самые горячие кинопремьеры 2026 года, которые нельзя пропуститьVideo17:00 • 2688 просмотра
Звездные свадьбы 2025: кто из знаменитостей тайно женился, а кто арендовал целую Венецию для свадьбыPhoto16:51 • 1818 просмотра
Netflix представил трейлер "Вершина" с актрисой Шарлиз Терон в главной ролиVideo14:56 • 4664 просмотра
Топ-10 звездных расставаний 2025 года: кто из голливудских пар поставил точку в отношениях13:37 • 7704 просмотра
Netflix выпустил трейлер четвертого сезона "Бриджертонов"Video26 декабря, 08:06 • 24650 просмотра
Актуальное
Техника
Фильм
Сериал
Отопление
Социальная сеть

Зеленский, Трамп и европейские лидеры в субботу, вероятно, проведут телефонную конференцию - СМИ

Киев • УНН

 • 202 просмотра

Президент Украины Владимир Зеленский, президент США Дональд Трамп и европейские лидеры проведут телефонную конференцию в субботу. Встреча имеет целью ознакомить всех с переговорами и установить рамки для прекращения войны.

Зеленский, Трамп и европейские лидеры в субботу, вероятно, проведут телефонную конференцию - СМИ

Ожидается, что президент Украины Владимир Зеленский, президент США Дональд Трамп и европейские лидеры проведут телефонную конференцию в субботу. Об этом пишет Axios со ссылкой на украинского чиновника, передает УНН.

Ожидается, что Зеленский, Трамп и группа европейских лидеров проведут телефонную конференцию в субботу, чтобы ознакомить всех с переговорами 

- приводит Axios слова украинского чиновника.

Добавим

Ранее Зеленский сказал, что надеется, что он и Трамп также смогут "связаться с европейцами" во время своей встречи в воскресенье.

Президент Украины сказал, что целью воскресной встречи с Трампом является использование всего прогресса, достигнутого их командами, для установления рамок для прекращения войны, включая "график".

"Я думаю, что сейчас мы перешли на следующий уровень, и именно поэтому нам нужно вести переговоры с президентами", – сказал он. "Мы хотим завершить это как можно скорее. Именно поэтому я рассчитываю на эту встречу".

Зеленский также подчеркнул стойкость украинского народа, который празднует Рождество во время войны.

Напомним 

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия постоянно ищет поводы, чтобы не подписывать мирный план, и на нее нужно давить. Зеленский планирует обсудить это с президентом США Дональдом Трампом во время встречи в воскресенье в Мар-а-Лаго.

Антонина Туманова

Война в УкраинеПолитика
Военное положение
Война в Украине
Дональд Трамп
Владимир Зеленский