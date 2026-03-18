У меня очень плохое предчувствие относительно влияния войны в Иране на Украину - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил об "очень плохом предчувствии" относительно влияния войны в Иране на переговорный процесс по прекращению российско-украинской войны. Об этом он сказал в интервью ВВС переговоров с премьер-министром Великобритании Киром Стармером в Лондоне, передает УНН.

Зеленский призвал президента США Дональда Трампа встретиться с Киром Стармером с целью найти общий язык после неоднократной критики Трампа в адрес Стармера. Тогда американский лидер упрекал британского премьер-министра и большинство стран-членов НАТО, что они не оказали Штатам ожидаемой помощи во время военной операции против Ирана.

В то же время Стармер настаивал на том, чтобы Британия не была втянута в более широкую войну.

Я бы очень хотел, чтобы президент Трамп встретился со Стармером, чтобы они выработали общую позицию - заявил Зеленский.

Президент Украины Владимир Зеленский и Премьер-министр Великобритании Кир Стармер провели в Лондоне первую встречу в формате стратегического диалога и подписали Декларацию об углублении сотрудничества в сфере безопасности и оборонной промышленности.

Кроме того, Зеленский, Стармер, Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте провели совместную встречу в трехстороннем формате. Среди ключевых тем - совместное производство оружия, а также укрепление украинской ПВО.