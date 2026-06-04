ЕС готовит санкции против китайских компаний за помощь россии - Politico

Служба ЕС по внешней политике настаивает на введении санкций против четырех китайских компаний, которые она обвиняет в поддержке войны россии против Украины, со ссылкой на соответствующие документы сообщает Politico, пишет УНН.

Детали

Четыре фирмы, которые, вероятно, будут включены в очередной пакет санкций, подлежащий одобрению на встрече министров иностранных дел ЕС на следующей неделе, помогают "теневому флоту" россии, поставляя химикаты для российских военных и компоненты, которые москва использует для создания ударных беспилотников, заявили чиновники.

Этот шаг, вероятно, приведет к росту напряженности между Брюсселем и Пекином на фоне того, как президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен стремится к поддержке правительств стран ЕС для серьезных мер против субсидируемого китайского импорта. На прошлой неделе Китай заявил, что предпримет "решительные контрмеры и эффективные шаги для защиты собственных интересов", если ЕС введет дополнительные торговые ограничения.

Пекин угрожает ответить на шаги ЕС по ограничению импорта из Китая

В предыдущих пакетах санкций ЕС уже нацеливался на китайские фирмы, но последние предложения показывают, что блок ужесточает свою стратегию борьбы с российскими партнерами, несмотря на предупреждения Китая о "последствиях" в отношении мер, включенных в 20-й раунд санкций ЕС против россии.

По словам представителя Еврокомиссии Олофа Гилла, напряженность будет в центре внимания во вторник, когда еврокомиссар по вопросам торговли Марош Шефчович встретится с китайским торговым посланником Ли Ченганом на полях министерской встречи ОЭСР в Париже.

Документ, датированный 21 мая, с которым ознакомилось издание, будет включен в "мини-пакет" санкций, который, по словам двух чиновников ЕС, будет принят на встрече министров иностранных дел ЕС в Люксембурге 15 июня. Этот пакет будет включать ряд отдельных списков, пока блок работает над 21-м пакетом санкций, который будет иметь более широкий, секторальный подход и, как ожидается, будет принят позже летом.

Любые санкции ЕС должны быть единогласно одобрены всеми 27 странами ЕС. Послы могут предложить исключить одно или несколько положений, включенных в предложение Европейской службы внешних связей (EEAS).

Помимо четырех китайских фирм, документ предлагает санкции против пяти фирм, расположенных в Объединенных Арабских Эмиратах, трех в Турции и одной в Азербайджане, все из которых описываются как способствующие российскому судоходству и продаже энергоносителей. Также предлагается ввести санкции против дочерних компаний российской компании "лукойл", а также десятков лиц и фирм, которых описывают как поддерживающих военную машину москвы.

Список, пишет издание, подчеркивает, что Брюссель придерживается подхода усиления давления на россию, а не стремится к прямым переговорам с москвой, чтобы воспользоваться преимуществами Украины на поле боя и подтолкнуть россию к серьезным переговорам.

Страны ЕС до сих пор обсуждают, что включить в 21-й пакет санкций. Ключевое предложение заключается в установлении потолка цены на закупку российской нефти, срок действия которого истекает в июле. Если действие потолка цены закончится, он автоматически скорректируется вверх ввиду роста мировых цен на энергоносители. Несколько стран настаивают на фиксации текущей цены, чтобы лишить москву увеличения доходов.

Группа стран Северной и Балтийской Европы также предлагает более комплексные санкции против российских энергетических компаний, включая

"лукойл", "газпром", "новатек" и "роснефть", согласно отдельному документу. Группа стран-ястребов также утверждает, что блок должен разорвать все контракты с российской атомной индустрией.

Европейская комиссия заявила: "Мы не комментируем детали будущих пакетов санкций. Что мы можем сказать, так это то, что — как и в случае со всеми предыдущими пакетами — наша цель — максимизировать экономическое давление на россию, в частности путем введения новых мер для борьбы с обходом санкций".

ЕС стремится согласовать 21-й пакет санкций против рф до конца следующей недели - Politico