ЕС готовит санкции против китайских компаний за помощь россии - Politico

$44.340.0451.660.06
ukenru
3 июня, 18:20 • 22016 просмотра
Венгрия и Украина достигли соглашения по расширению прав венгерского меньшинства - Мадьяр
3 июня, 16:50 • 71213 просмотра
Какие продукты разжижают кровь и что есть для профилактики тромбозаPhoto
Эксклюзив
3 июня, 14:51 • 64718 просмотра
Действительно ли контрастный душ укрепляет здоровье и кому стоит быть осторожным
3 июня, 14:12 • 46646 просмотра
Fire Point испытала баллистическую ракету FP-7.Х, которая ляжет в основу противобаллистического перехватчика FREYJA – видеоVideo
Эксклюзив
3 июня, 13:49 • 43414 просмотра
Суд должен реагировать на злоупотребление процессуальными правами в деле о смерти Аднана Кивана — эксперты
Эксклюзив
3 июня, 07:12 • 64768 просмотра
После коррупционного скандала в БЭБ депутаты призывают проверить законность открытых дел
3 июня, 06:48 • 51480 просмотра
Нефтяной терминал в Петербурге, база Кронштадт и не только - Зеленский подтвердил результаты "дальнобойных санкций"Video
2 июня, 18:57 • 51969 просмотра
США хотят как можно скорее вернуть санкции против российской нефти — Рубио
2 июня, 15:57 • 130769 просмотра
В Киеве хотят запретить палатки и матрасы в метро во время воздушных тревогPhoto
Эксклюзив
2 июня, 13:27 • 70605 просмотра
Черные облака дыма после российских атак: чем они угрожают людям и кто больше всего в зоне риска
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+16°
2.3м/с
83%
749мм
Популярные новости
В Крыму сообщают о массированной атаке дронов и взрывах возле военных объектов3 июня, 20:59 • 17427 просмотра
Австрия и Португалия избраны новыми членами Совета Безопасности ООН3 июня, 21:15 • 10764 просмотра
В Чехии в автомобиле российского митрополита нашли кокаин3 июня, 21:37 • 13947 просмотра
На Саратовском НПЗ выведена из строя ключевая установка переработки нефти3 июня, 21:56 • 11426 просмотра
Палата представителей США продвинула законопроект о помощи Украине и санкциях против РФPhoto01:08 • 26042 просмотра
публикации
Как скачать музыку с YouTube: простые способы загрузкиPhoto3 июня, 17:09 • 35204 просмотра
Какие продукты разжижают кровь и что есть для профилактики тромбозаPhoto3 июня, 16:50 • 71213 просмотра
Какие ограничения скорости действуют в населенных пунктах и за их пределами в УкраинеPhoto3 июня, 15:56 • 47462 просмотра
Действительно ли контрастный душ укрепляет здоровье и кому стоит быть осторожным
Эксклюзив
3 июня, 14:51 • 64718 просмотра
Топ-7 мест в Каменце-Подольском, которые стоит посетить на выходныхPhoto3 июня, 12:01 • 55777 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Марко Рубио
Марк Рютте
Кир Стармер
Актуальные места
Соединённые Штаты
Украина
Иран
Израиль
Ливан
Реклама
УНН Lite
«Это спасательный круг» — Том Холланд признался, что не представляет карьеры без поддержки Зендеи3 июня, 14:52 • 32618 просмотра
Дуа Липа и актер Каллум Тернер поженились в Лондоне2 июня, 03:45 • 78487 просмотра
HBO официально объявило о завершении "Эйфории" после третьего сезона1 июня, 13:59 • 85258 просмотра
Певица Алина Гросу окрестила сына, а крестной стала Ирина БилыкPhoto1 июня, 09:04 • 119146 просмотра
Фанаты убеждены, что Джейкоб Элорди станет следующим Джеймсом БондомVideo30 мая, 19:53 • 112278 просмотра
Актуальное
Техника
Дипломатка
Шахед-136
MIM-104 Patriot
9К720 Искандер

ЕС готовит санкции против китайских компаний за помощь россии - Politico

Киев • УНН

 • 306 просмотра

ЕС готовит санкции против четырех компаний Китая за помощь армии рф. Под ограничения также попадут фирмы из ОАЭ, Турции и Азербайджана.

ЕС готовит санкции против китайских компаний за помощь россии - Politico

Служба ЕС по внешней политике настаивает на введении санкций против четырех китайских компаний, которые она обвиняет в поддержке войны россии против Украины, со ссылкой на соответствующие документы сообщает Politico, пишет УНН.

Детали

Четыре фирмы, которые, вероятно, будут включены в очередной пакет санкций, подлежащий одобрению на встрече министров иностранных дел ЕС на следующей неделе, помогают "теневому флоту" россии, поставляя химикаты для российских военных и компоненты, которые москва использует для создания ударных беспилотников, заявили чиновники.

Этот шаг, вероятно, приведет к росту напряженности между Брюсселем и Пекином на фоне того, как президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен стремится к поддержке правительств стран ЕС для серьезных мер против субсидируемого китайского импорта. На прошлой неделе Китай заявил, что предпримет "решительные контрмеры и эффективные шаги для защиты собственных интересов", если ЕС введет дополнительные торговые ограничения.

Пекин угрожает ответить на шаги ЕС по ограничению импорта из Китая30.05.26, 19:12 • 12740 просмотров

В предыдущих пакетах санкций ЕС уже нацеливался на китайские фирмы, но последние предложения показывают, что блок ужесточает свою стратегию борьбы с российскими партнерами, несмотря на предупреждения Китая о "последствиях" в отношении мер, включенных в 20-й раунд санкций ЕС против россии.

По словам представителя Еврокомиссии Олофа Гилла, напряженность будет в центре внимания во вторник, когда еврокомиссар по вопросам торговли Марош Шефчович встретится с китайским торговым посланником Ли Ченганом на полях министерской встречи ОЭСР в Париже.

Документ, датированный 21 мая, с которым ознакомилось издание, будет включен в "мини-пакет" санкций, который, по словам двух чиновников ЕС, будет принят на встрече министров иностранных дел ЕС в Люксембурге 15 июня. Этот пакет будет включать ряд отдельных списков, пока блок работает над 21-м пакетом санкций, который будет иметь более широкий, секторальный подход и, как ожидается, будет принят позже летом.

Любые санкции ЕС должны быть единогласно одобрены всеми 27 странами ЕС. Послы могут предложить исключить одно или несколько положений, включенных в предложение Европейской службы внешних связей (EEAS).

Помимо четырех китайских фирм, документ предлагает санкции против пяти фирм, расположенных в Объединенных Арабских Эмиратах, трех в Турции и одной в Азербайджане, все из которых описываются как способствующие российскому судоходству и продаже энергоносителей. Также предлагается ввести санкции против дочерних компаний российской компании "лукойл", а также десятков лиц и фирм, которых описывают как поддерживающих военную машину москвы.

Список, пишет издание, подчеркивает, что Брюссель придерживается подхода усиления давления на россию, а не стремится к прямым переговорам с москвой, чтобы воспользоваться преимуществами Украины на поле боя и подтолкнуть россию к серьезным переговорам.

Страны ЕС до сих пор обсуждают, что включить в 21-й пакет санкций. Ключевое предложение заключается в установлении потолка цены на закупку российской нефти, срок действия которого истекает в июле. Если действие потолка цены закончится, он автоматически скорректируется вверх ввиду роста мировых цен на энергоносители. Несколько стран настаивают на фиксации текущей цены, чтобы лишить москву увеличения доходов.

Группа стран Северной и Балтийской Европы также предлагает более комплексные санкции против российских энергетических компаний, включая
"лукойл", "газпром", "новатек" и "роснефть", согласно отдельному документу. Группа стран-ястребов также утверждает, что блок должен разорвать все контракты с российской атомной индустрией.

Европейская комиссия заявила: "Мы не комментируем детали будущих пакетов санкций. Что мы можем сказать, так это то, что — как и в случае со всеми предыдущими пакетами — наша цель — максимизировать экономическое давление на россию, в частности путем введения новых мер для борьбы с обходом санкций".

ЕС стремится согласовать 21-й пакет санкций против рф до конца следующей недели - Politico02.06.26, 14:54 • 3584 просмотра

Юлия Шрамко

ПолитикаНовости Мира
Санкции
Энергетика
Война в Украине
Газпром
Марош Шефчович
Европейская комиссия
Европейский Союз
Азербайджан
Люксембург
Париж
Объединенные Арабские Эмираты
Китай
Турция
Урсула фон дер Ляйен
Украина