Марош Шефчович

ЕС откладывает пошлины в отношении США до середины апреля для пересмотра контрмер

Евросоюз отсрочил введение пошлин на американские товары в ответ на пошлины Трампа до середины апреля 2025 года. Это даст время для переговоров и возможных корректировок в перечень товаров.