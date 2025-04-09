Евросоюз одобрил пошлины на товары из США в ответ на американские тарифы на сталь и алюминий. Эти меры усилят торговую войну между
ЕС и США, затронув экспорт обеих сторон.
Евросоюз планирует ввести контрмеры против пошлин США уже 15 апреля для первого пакета, а с 15 мая заработают пошлины для
остальных товаров.
Еврокомиссар Марош Шефчович заявил об инициировании переговоров с США в ответ на новые пошлины. ЕС готов к диалогу, но не будет
сидеть сложа руки, если не достигнет справедливого соглашения.
Франция предлагает ЕС впервые применить "антипринудительный инструмент" против США, если Трамп использует пошлины для изменения
политики блока. Решение зависит от действий США 2 апреля.
Евросоюз отсрочил введение пошлин на американские товары в ответ на пошлины Трампа до середины апреля 2025 года. Это даст время
для переговоров и возможных корректировок в перечень товаров.