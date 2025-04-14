ЕС рассматривает возможность частичного возврата к импорту российского газа - Reuters

Европа размышляет над возвращением к импорту российского газа на фоне новых рисков в отношениях с США. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Спустя более трех лет после полномасштабного вторжения рф в Украину энергетическая безопасность Европы остается хрупкой. Хотя сжиженный природный газ из США помог восполнить дефицит во время кризиса 2022–2023 годов, сейчас в ЕС все больше говорят о рисках новой зависимости — на этот раз от Соединенных Штатов.

Фактор Дональда Трампа, который изменил подход к европейским партнерам и все чаще использует энергетику как элемент торга, заставляет крупные компании пересматривать позицию.

В частности, речь идет об импорте части российского газа, в том числе от российского государственного гиганта "Газпром".

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Это потребует еще одного серьезного изменения политики, учитывая, что вторжение россии в Украину в 2022 году вынудило Европейский Союз взять на себя обязательство прекратить импорт российских энергоносителей до 2027 года.

У Европы ограниченные возможности. Переговоры с гигантом СПГ Катаром о поставках большего количества газа зашли в тупик, и хотя внедрение возобновляемых источников энергии ускорилось, темпы не настолько быстрые, чтобы ЕС чувствовал себя в безопасности.

Если в Украине наступит разумный мир, мы могли бы вернуться к объемам поставок в 60 миллиардов кубометров, возможно, 70 миллиардов кубометров в год, включая СПГ - заявил в интервью агентству Reuters Дидье Олло, исполнительный вице-президент французской Engie.

Франция частично владеет Engie, которая ранее была одним из крупнейших покупателей газа Газпрома. Холло сказал, что рф могла бы поставлять около 20-25% потребностей ЕС, что ниже 40% до войны.

Глава французской нефтяной компании TotalEnergies Патрик Пуянне предостерег Европу от чрезмерной зависимости от американского газа.

"Нам нужно диверсифицировать, много маршрутов, а не полагаться на один или два", - сказал Пуянне агентству Reuters. Total - крупный экспортер американского СПГ, а также продает российский СПГ от частной компании Novatek.

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"Европа никогда не вернется к импорту 150 миллиардов кубометров из россии, как до войны... но я бы поставил, возможно, на 70 миллиардов кубометров", - добавил Пуянне.

Германия возвращается к газовому вопросу

В то же время в Германии - стране, которая больше всего пострадала от потери дешевых российских энергоносителей, — все громче звучат призывы вернуть поставки. В химическом кластере Лойна, где работают заводы Dow Chemical и Shell, бизнес называет этот вопрос критическим для выживания.

Ранее россия обеспечивала 60% местных потребностей, в основном за счет трубопровода "Северный поток", который был подорван в 2022 году.

"Мы находимся в тяжелом кризисе и не можем ждать", - сказал Кристоф Гюнтер, управляющий директор InfraLeuna.

По его словам, немецкая химическая промышленность сокращает рабочие места уже пять кварталов подряд, чего не наблюдалось уже несколько десятилетий.

Восстановление работы трубопроводов приведет к большему снижению цен, чем любые текущие программы субсидий - сказал он.

"Это табуированная тема", - добавил Гюнтер, заявив, что многие коллеги согласились с необходимостью вернуться к российскому газу.

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По данным опроса, проведенного институтом Forsa, в земле Мекленбург-Передняя Померания, восточногерманском регионе, где трубопровод "Северный поток" выходит на берег после того, как он прошел из россии по дну Балтийского моря, 49% немцев хотят возобновления поставок российского газа.

"Нам нужен российский газ, нам нужна дешевая энергия - неважно, откуда она поступает", - сказал Клаус Паур, управляющий директор Leuna-Harze.

"Нам нужен "Северный поток-2", потому что нам нужно держать под контролем затраты на энергоносители", - добавил он.

Отрасль хочет, чтобы федеральное правительство нашло дешевую энергию, заявил Даниэль Келлер, министр экономики земли Бранденбург, где расположен НПЗ Шведт, совладельцем которого является российская нефтяная компания "Роснефть", но который находится под опекой правительства Германии.

"Мы можем себе представить возобновление приема или транспортировки российской нефти после установления мира в Украине", - сказал Келлер.

Согласно последним данным, в 2024 году доля США в импорте газа в ЕС составила 16,7%, Норвегии — 33,6%, а России — 18,8%. В 2025 году ожидается, что доля российского газа упадет ниже 10%.

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Геополитические риски со стороны США

Как пишет СМИ, ЕС готовится закупить больше американского СПГ, поскольку Трамп хочет, чтобы Европа сократила свой торговый профицит с США.

"Нам, безусловно, понадобится больше СПГ", - заявил на прошлой неделе комиссар ЕС по торговле Марош Шефчович.

По словам Татьяны Митровой, научного сотрудника Центра глобальной энергетической политики Колумбийского университета, тарифная война усилила обеспокоенность Европы по поводу зависимости от американского газа.

Становится все сложнее рассматривать американский СПГ как нейтральный товар: в определенный момент он может стать геополитическим инструментом - добавила Митрова.

По словам Арне Ломанна Расмуссена, главного аналитика Global Risk Management, в случае эскалации торговой войны существует небольшой риск того, что Соединенные Штаты могут ограничить экспорт СПГ.

По словам Воррена Паттерсона, руководителя отдела стратегии сырьевых товаров в ING, в случае резкого роста внутренних цен на газ в США из-за роста спроса со стороны промышленности и искусственного интеллекта США могут сократить экспорт на все рынки.

В 2022 году ЕС поставил перед собой необязательную цель прекратить импорт российского газа до 2027 года, но дважды откладывал публикацию планов о том, как это сделать.

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