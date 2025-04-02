Цены на газ в Европе колеблются на фоне оценки на рынке изменений в поставках и погоды

Европейские цены на природный газ держались около 42 евро за мегаватт-час, на фоне того, как трейдеры взвешивали изменения в поставках топлива в регионе и влияние прохладного начала весны, сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

В среду фьючерсы на бенчмарк колебались между небольшим ростом и потерями после роста в течение двух предыдущих сессий.

Европа начинает сложную задачу пополнения своих хранилищ, запасы которых заполнены лишь на треть после холодной зимы. Хотя некоторые встречные ветры в последнее время начали ослабевать - с сокращением сезонного спреда по газовым контрактам - Европе, по-прежнему, необходимо закупать больше топлива, чем в прошлом году после окончания транзита российского газа через Украину, пишет издание.

Чуть более прохладная погода в начале апреля может увеличить остаточный спрос на отопление. Однако ожидается, что возобновляемая генерация в таких странах, как Германия, "значительно увеличится", говорится в заметке EnergyScan компании Engie SA, что потенциально ограничит потребности газа.

Что касается поставок, то на некоторых крупнейших объектах Норвегии началось ежегодное техническое обслуживание, что сократило потоки от ключевого поставщика.

Региону придется больше полагаться на нестабильные потоки сжиженного природного газа со всего мира этим летом и платить за "приманку" для грузов, которые в противном случае могли бы пойти в Азию и другие регионы, отмечает издание.

В настоящее время в Европу поступает большое количество СПГ, что, как указано, помогает ограничить рост цен.

Нидерландские фьючерсы на ближайший месяц, европейский газовый эталон, упали на 0,8% до 42,09 евро за мегаватт-час в 10:20 в Амстердаме.

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