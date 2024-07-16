Украина получит 200 млн евро от Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) на поддержку НАК "Нафтогаз Украины" в создании стратегических резервов природного газа и поддержку энергетической безопасности, передает УНН со ссылкой на Минфин.

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Сегодня министр финансов Украины Сергей Марченко и Управляющий директор ЕБРР по делам Украины и Молдовы Арвид Тюркнер подписали соответствующий Договор гарантии.

"ЕБРР является лидером в поддержке инициатив для обеспечения стабильности функционирования энергетического сектора Украины. Благодарен за понимание насущных потребностей Украины и принятие необходимых решений. Сегодняшнее подписание является важным шагом для усиления энергетической стабильности Украины в условиях войны", - отметил Сергей Марченко.

После подписания Договора стороны провели рабочую встречу о состоянии реализации совместных проектов и дальнейших приоритетов сотрудничества.

Министр финансов Украины поздравил Арвида Тюркнера с назначением на должность и выразил готовность к конструктивному сотрудничеству.

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По данным ведомства, по состоянию на сегодня на стадии реализации в государственном секторе находится десять совместных с ЕБРР проектов общим объемом 2,1 млрд евро.

"ЕБРР остается крупнейшим институциональным инвестором Украины. Благодаря тесному сотрудничеству с Банком мы внедряем проекты в энергетическом секторе, обеспечиваем поддержку ликвидности ключевых предприятий государственного сектора экономики, восстановление инфраструктуры и работу бизнеса в частном секторе", - отметил Сергей Марченко.

С начала полномасштабного вторжения помощь ЕБРР по всем направлениям достигла почти 4 млрд евро. Банк значительно увеличил объемы финансирования Украины с тех пор, как россия начала полномасштабную войну, и намерен продолжать инвестировать в Украину от 1,5 до 2 млрд евро ежегодно.

Во время встречи сторонами обсуждались также существующие и потенциальные механизмы для страхования от военных рисков и поддержку со стороны ЕБРР инициатив в этой сфере, в частности, содействие развитию страхования имущества от морских военных рисков владельцами судов, используемых для экспорта товаров в разные страны мира из черноморских портов Украины.

Стороны отметили, что приоритетными сферами для привлечения дальнейших инвестиций будут оставаться поддержка энергетического сектора, в том числе инвестиции в возобновляемые источники энергии, восстановление инфраструктуры и поддержка частного частного сектора.