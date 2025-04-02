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Ціни на газ в Європі коливаються на тлі оцінки на ринку змін в постачанні та погоди

Київ • УНН

 • 13355 перегляди

Європейські ціни на газ стабільні, близько 42 євро за мегават-годину, трейдери оцінюють зміни в постачанні та вплив прохолодної весни. Європа поповнює сховища після зими, потребуючи більше палива.

Ціни на газ в Європі коливаються на тлі оцінки на ринку змін в постачанні та погоди

Європейські ціни на природний газ трималися близько 42 євро за мегават-годину, на тлі того, як трейдери зважували зміни у постачанні палива в регіоні та вплив прохолодного початку весни, повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Деталі

У середу ф'ючерси на бенчмарк коливалися між невеликим зростанням і втратами після зростання протягом двох попередніх сесій.

Європа розпочинає складне завдання поповнення своїх сховищ, запаси яких заповнені лише на третину після холодної зими. Хоча деякі зустрічні вітри останнім часом почали слабшати - зі скороченням сезонного спреду за газовими контрактами - Європі, як і раніше, необхідно закуповувати більше палива, ніж торік після закінчення транзиту російського газу через Україну, пише видання.

Трохи прохолодніша погода на початку квітня може збільшити залишковий попит на опалення. Однак очікується, що відновлювана генерація в таких країнах, як Німеччина, "значно збільшиться", ідеться у замітці EnergyScan компанії Engie SA, що потенційно обмежить потреби газу.

Щодо поставок, то на деяких найбільших об'єктах Норвегії почалося щорічне технічне обслуговування, що скоротило потоки від ключового постачальника.

Регіону доведеться більше покладатися на нестабільні потоки скрапленого природного газу зі всього світу цього літа і платити за "приманку" для вантажів, які в іншому випадку могли б піти в Азію та інші регіони, зазначає видання.

Наразі до Європи надходить велика кількість СПГ, що, як вказано, допомагає обмежити зростання цін.

Нідерландській ф'ючерси на найближчий місяць, європейський газовий еталон, впали на 0,8% до 42,09 євро за мегават-годину о 10:20 в Амстердамі.

Україна отримає 200 млн євро від ЄБРР на посилення енергетичної безпеки та створення стратегічних запасів газу16.07.24, 18:53 • 36971 перегляд

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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