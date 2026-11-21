Министр обороны США Пит Хегсет издал засекреченную директиву, ограничивающую двустороннее военное сотрудничество с Канадой. Об этом пишет The Washington Post, передает УНН.

Детали

Министр обороны Пит Хегсет ввел новые ограничения в отношении оборонных отношений между США и Канадой, что привело к эскалации многогранного конфликта между Вашингтоном и Оттавой, который особенно обострился из-за неоднократных угроз президента Дональда Трампа относительно аннексии - пишет издание.

По словам чиновников, Хегсет обнародовал эти ранее не сообщавшиеся указания в секретной служебной записке, распространенной на прошлой неделе. Один из чиновников отметил, что новые ограничения, несомненно, будут восприняты канадцами как "пощечина", и они вызывают вопросы относительно того, как именно будет ограничено взаимодействие вооруженных сил обеих стран.

Пресс-секретарь Хегсета Шон Парнелл в ответ на запрос заявил, что Пентагон "принимает меры для того, чтобы его взаимодействие с Канадой способствовало достижению конкретных оборонных целей США и, в конечном итоге, поддержке активизации оборонных отношений".

По словам Парнелла, Министерство обороны "отдает приоритет возможностям двустороннего сотрудничества, которые укрепляют оборону наших родин и общего полушария, одновременно поддерживая способность Канады выполнять обязательства в рамках НАТО".

США и Канада обмениваются разведданными с Великобританией, Австралией и Новой Зеландией в рамках альянса "Пять глаз". Как рассказал изданию чиновник одной из стран-участниц, за последний год объем данных, которые США передают по отдельным каналам, сократился.

Напомним

Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты близки к заключению торгового соглашения с Канадой.