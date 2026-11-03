США близькі до укладення торговельної угоди з Канадою - Трамп

Дональд Трамп

У вівторок президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати близькі до укладення торговельної угоди з Канадою, передає УНН із посиланням на Reuters.

"Канада — чудовий партнер, ми дуже скоро укладемо з нею угоду. Це буде чудова угода", — зазначив Трамп в інтерв’ю телеканалу Fox News.

Видання зауважує, що протягом останніх місяців Канада та Сполучені Штати запровадили одна проти одної мита на мільярди доларів. Питання запровадження мит щодо Канади стало однією з тем обговорення в деяких північних штатах США, зокрема в Мічигані та Мені, напередодні проміжних виборів, що відбулися у вівторок.

У неділю Трамп і прем’єр-міністр Канади Марк Карні повідомили, що обговорювали торговельну угоду, яка, за словами президента США, буде "чудовою для наших фермерів". Карні написав у соцмережі X: "Найближчими тижнями наші команди працюватимуть над тим, щоб досягти цього результату".

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