США близки к заключению торгового соглашения с Канадой — Трамп

Дональд Трамп

Во вторник президент США Дональд Трамп заявил, что Соединённые Штаты близки к заключению торгового соглашения с Канадой, передаёт УНН со ссылкой на Reuters.

"Канада — отличный партнёр, мы очень скоро заключим с ней соглашение. Это будет отличное соглашение", — отметил Трамп в интервью телеканалу Fox News.

Издание отмечает, что в течение последних месяцев Канада и Соединённые Штаты ввели друг против друга пошлины на миллиарды долларов. Вопрос введения пошлин в отношении Канады стал одной из тем обсуждения в некоторых северных штатах США, в частности в Мичигане и Мэне, накануне промежуточных выборов, состоявшихся во вторник.

В воскресенье Трамп и премьер-министр Канады Марк Карни сообщили, что обсуждали торговое соглашение, которое, по словам президента США, будет "отличным для наших фермеров". Карни написал в соцсети X: "В ближайшие недели наши команды будут работать над тем, чтобы достичь этого результата".

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