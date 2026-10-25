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США и Канада приблизились к торговому соглашению — в Белом доме рассказали о прогрессе

Киев • УНН

 • 450 просмотра

США отменяют часть пошлин на канадские товары, а переговоры о торговом соглашении активизировались. Окончательная договорённость ещё не гарантирована.

США и Канада приблизились к торговому соглашению — в Белом доме рассказали о прогрессе

Соединенные Штаты и Канада приблизились к заключению торгового соглашения после нескольких месяцев споров по поводу пошлин. Переговоры между странами активизировались, а Вашингтон уже согласился отменить часть тарифов на канадские товары. Об этом заявил главный экономический советник Белого дома Кевин Хассетт в эфире Fox News, сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

По словам Хассетта, министр торговли США Говард Латник в течение последней недели активно контактировал с канадскими представителями.

Я думаю, что мы очень близки к тому, чтобы наконец достичь соглашения по этому вопросу

– заявил советник Белого дома.

США отменяют часть пошлин

Вашингтон решил отменить 50% пошлину на канадскую фанеру, отбеленную бумагу, картон и специализированную сельскохозяйственную технику. Такое решение приняли после обращений сенаторки Сьюзен Коллинз, представляющей штат Мэн.

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В то же время американские чиновники отмечают, что окончательная договоренность пока не гарантирована. В Вашингтоне считают, что Канада еще не предложила достаточно выгодных условий для США.

Премьер-министр Канады Марк Карни подтвердил готовность продолжать переговоры, но подчеркнул, что любое соглашение должно отвечать интересам канадцев.

Торговые споры между странами обострились после провала переговоров в августе, когда США и Канада ввели ряд взаимных ограничений.

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Степан Гафтко

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