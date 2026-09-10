Канада выделит $253 млн на американские перехватчики ПВО для Украины
Киев • УНН
Канада профинансирует закупку для Украины американских ракет-перехватчиков через механизм JUMPSTART. Тип и сроки поставок пока не раскрыты.
Канада выделит около 350 млн канадских долларов (примерно 253 млн долларов США) на закупку для Украины критически необходимых средств противовоздушной обороны через американский механизм JUMPSTART. Об этом заявил премьер-министр Канады Марк Карни 10 сентября после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским, передает УНН.
По данным канадского правительства, средства направят на приобретение ракет-перехватчиков для усиления украинской противовоздушной обороны. Решение принято на фоне усиления российских воздушных атак и роста потребности Украины в средствах защиты гражданского населения и критической инфраструктуры.
В то же время канадская сторона пока не раскрывает, какие именно ракеты и в каком количестве будут закуплены, а также не называет конкретных сроков их передачи Украине.
Что предусматривает механизм JUMPSTART
JUMPSTART — американский механизм, который позволяет союзникам и партнерам финансировать закупку американского вооружения для Украины через систему Foreign Military Sales (FMS). Схема предусматривает, что страна-партнер выделяет средства, после чего США организуют закупку и поставку соответствующего вооружения Украине. Поэтому важно понимать, что объявленные Канадой 350 млн канадских долларов не означают передачу Украине ракет из канадских военных запасов. Речь идет именно о финансировании закупки американских средств ПВО.
О чем ранее официальный Киев просил Оттаву
Решение Канады имеет непосредственную связь с предыдущими переговорами Киева и Оттавы. Ведь в июне 2026 года министр обороны Украины Михаил Федоров обсуждал с канадским коллегой Дэвидом Макгинти возможность закупки для Украины ракет-перехватчиков PAC-3 через механизм JUMPSTART.
PAC-3 — один из ключевых типов перехватчиков, используемых комплексами Patriot для борьбы с баллистическими ракетами. Именно потребность в таких боеприпасах остается одним из приоритетов Украины, поскольку запасы высокоэффективных перехватчиков у партнеров ограничены, а их производство требует времени.
Однако по состоянию на 10 сентября канадское правительство официально говорит лишь о критически необходимых перехватчиках ПВО. Поэтому утверждать, что все 350 млн канадских долларов будут потрачены именно на PAC-3, пока преждевременно.
Отметим, что Канада уже финансировала американское оружие для Украины. Нынешняя договоренность — часть более широкой канадской поддержки украинской противовоздушной обороны.
Ранее официальная Оттава направляла средства на закупку американского вооружения для Украины через другие механизмы, в частности PURL. В августе 2025 года Оттава объявила о выделении около 680 млн канадских долларов на соответствующий пакет военной помощи, который включал средства противовоздушной обороны. Благодаря механизмам такого типа союзники Украины могут оплачивать вооружение, производство которого осуществляется в США, не передавая Украине собственные запасы.
К JUMPSTART также присоединялись другие партнеры Украины. В частности, Германия объявляла о финансировании закупки дополнительных перехватчиков PAC-3, а Норвегия и другие европейские страны использовали этот механизм для финансирования американского вооружения для Украины.
Канада расширяет оборонное партнерство с Украиной
Решение о финансировании ПВО стало частью более широкого пакета договоренностей, объявленных во время визита Зеленского в Канаду. Две страны договорились развивать долгосрочное оборонно-промышленное партнерство, в частности в сфере производства беспилотников, систем противодействия дронам, средств радиоэлектронной борьбы и боеприпасов.
Канадские власти также заявили о намерении направлять Украине треть произведенных канадскими компаниями беспилотников. Отдельно было объявлено о партнерстве канадской General Dynamics Mission Systems-Canada с украинской Green Tech Harvest в сфере разработки и производства беспилотных систем.
Кроме того, Оттава планирует предоставить почти 435 млн канадских долларов гарантий Европейскому банку реконструкции и развития для поддержки энергетической безопасности Украины, в частности закупки газа накануне отопительного сезона.
Контекст
Во время встречи Карни и Зеленский подписали декларацию о 100-летнем партнерстве между Канадой и Украиной. Документ предусматривает углубление сотрудничества в сферах обороны, безопасности, экономики, восстановления Украины, технологий и межличностных связей.
Канадская сторона отдельно подтвердила дальнейшую поддержку Украины в сфере противовоздушной обороны и поставок перехватчиков.
Также Оттава заявила о поддержке украинской программы FREYJA, направленной на разработку более доступного и массового перехватчика для противодействия российским баллистическим ракетам.