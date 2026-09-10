Канада выделит $253 млн на американские перехватчики ПВО для Украины

$44.650.1851.990.35
ukenru
Эксклюзив
16:18 • 15717 просмотра
По 5 тыс. долларов каждому: Трамп прибегает к популизму ради политического выживания — эксперт
15:21 • 17721 просмотра
Туск заявил, что спецслужбы Украины и Польши предотвратили угрозу на одном из пограничных переходов
10 сентября, 13:12 • 17461 просмотра
Баллистическая ракета FP-7 от Fire Point будет готова к боевому применению в течение нескольких недель - CEO компанииPhoto
Эксклюзив
10 сентября, 12:51 • 17079 просмотра
Украину ждёт дождливый уикенд: на западе и севере температура упадёт до 18°
Эксклюзив
10 сентября, 12:21 • 14927 просмотра
"Укрзалізниця" вводит ограничения на сообщение Харьков - Изюм: как добраться между городамиPhoto
10 сентября, 12:17 • 12674 просмотра
Инфляция в Украине в августе ускорилась до 8,1%. В НБУ назвали причины
10 сентября, 12:05 • 11601 просмотра
Жёлтый уровень угрозы беспилотников — могут ли дети оставаться в классах и что делать педагогам
10 сентября, 11:21 • 13028 просмотра
Fire Point стирает понятие "глубокого тыла" рф: FP-1 поразил цель на Урале - генеральный директор компании Ирина Терех
Эксклюзив
10 сентября, 10:20 • 17556 просмотра
Более 30 тысяч хасидов уже прибыли в Украину на празднование иудейского Нового года — ГПСУ
10 сентября, 10:12 • 33540 просмотра
Побег от правосудия: как затягивается судебное разбирательство по делу врачей Odrex и готовится ли новая ловушка
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+20°
4.2м/с
66%
747мм
Популярные новости
Из пяти танкеров, по которым нанесли удары американские военные, три связаны с российским теневым флотом - Власюк10 сентября, 10:37 • 5160 просмотра
Отсрочку для педагогов школ теперь можно оформить в «Резерв+»10 сентября, 11:00 • 14461 просмотра
СБУ задержала 19-летнего киллера фсб, который готовил убийство активиста в Киевской областиPhotoVideo10 сентября, 11:43 • 3870 просмотра
Партнёры Украины по антибаллистической программе Freyja работают над её реализацией 24/7 — CEO Fire Point14:49 • 16685 просмотра
Смертоносная атака на ТРЦ в Павлограде: число жертв возросло до пяти, а раненых — до 6717:36 • 6828 просмотра
публикации
Партнёры Украины по антибаллистической программе Freyja работают над её реализацией 24/7 — CEO Fire Point14:49 • 16725 просмотра
Побег от правосудия: как затягивается судебное разбирательство по делу врачей Odrex и готовится ли новая ловушка 10 сентября, 10:12 • 33543 просмотра
Сертификация БПЛА в Украине: как дрон проходит путь от разработки до эксплуатацииPhoto10 сентября, 10:02 • 35886 просмотра
Почему во время стресса мы начинаем есть больше и как остановить эмоциональное переедание
Эксклюзив
10 сентября, 06:57 • 43697 просмотра
Apple представила iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max: новая камера, чип A20 Pro и первый складной iPhonePhoto9 сентября, 18:32 • 56759 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Ирина Терех
Дональд Трамп
Вигивский Иван Михайлович
Марк Карни
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Канада
Павлоград
Днепр (город)
Реклама
УНН Lite
Братья Тейт останутся в тюрьме США из-за риска побега перед возможной экстрадицией в Великобританию10 сентября, 01:05 • 38759 просмотра
Рики Мартин удивил кардинальной сменой имиджа на Венецианском кинофестивалеPhoto10 сентября, 00:05 • 37902 просмотра
Бывшая жена Маска раскрыла скандальное прозвище, которое он якобы дал матерям своих 14 детей9 сентября, 23:06 • 38802 просмотра
Помирились ли принц Гарри и король Карл III после его возвращения в Великобританию?9 сентября, 22:05 • 37297 просмотра
Настю Каменских внесли в «Миротворец» после заявлений об украинском языке и «кисте»9 сентября, 20:58 • 36825 просмотра
Актуальное
Отопление
MIM-104 Patriot
Социальная сеть
Техника
FIFA (серия видеоигр)

Канада выделит $253 млн на американские перехватчики ПВО для Украины

Киев • УНН

 • 1070 просмотра

Канада профинансирует закупку для Украины американских ракет-перехватчиков через механизм JUMPSTART. Тип и сроки поставок пока не раскрыты.

Канада выделит $253 млн на американские перехватчики ПВО для Украины

Канада выделит около 350 млн канадских долларов (примерно 253 млн долларов США) на закупку для Украины критически необходимых средств противовоздушной обороны через американский механизм JUMPSTART. Об этом заявил премьер-министр Канады Марк Карни 10 сентября после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским, передает УНН.

По данным канадского правительства, средства направят на приобретение ракет-перехватчиков для усиления украинской противовоздушной обороны. Решение принято на фоне усиления российских воздушных атак и роста потребности Украины в средствах защиты гражданского населения и критической инфраструктуры.

В то же время канадская сторона пока не раскрывает, какие именно ракеты и в каком количестве будут закуплены, а также не называет конкретных сроков их передачи Украине.

Что предусматривает механизм JUMPSTART

JUMPSTART — американский механизм, который позволяет союзникам и партнерам финансировать закупку американского вооружения для Украины через систему Foreign Military Sales (FMS).  Схема предусматривает, что страна-партнер выделяет средства, после чего США организуют закупку и поставку соответствующего вооружения Украине. Поэтому важно понимать, что  объявленные Канадой 350 млн канадских долларов не означают передачу Украине ракет из канадских военных запасов. Речь идет именно о финансировании закупки американских средств ПВО.

О чем ранее официальный Киев просил Оттаву

Решение Канады имеет непосредственную связь с предыдущими переговорами Киева и Оттавы. Ведь в июне 2026 года министр обороны Украины Михаил Федоров обсуждал с канадским коллегой Дэвидом Макгинти возможность закупки для Украины ракет-перехватчиков PAC-3 через механизм JUMPSTART.

PAC-3 — один из ключевых типов перехватчиков, используемых комплексами Patriot для борьбы с баллистическими ракетами. Именно потребность в таких боеприпасах остается одним из приоритетов Украины, поскольку запасы высокоэффективных перехватчиков у партнеров ограничены, а их производство требует времени.

Однако по состоянию на 10 сентября канадское правительство официально говорит лишь о критически необходимых перехватчиках ПВО. Поэтому утверждать, что все 350 млн канадских долларов будут потрачены именно на PAC-3, пока преждевременно.

Отметим, что Канада уже финансировала американское оружие для Украины.  Нынешняя договоренность — часть более широкой канадской поддержки украинской противовоздушной обороны.

Ранее официальная Оттава направляла средства на закупку американского вооружения для Украины через другие механизмы, в частности PURL. В августе 2025 года Оттава объявила о выделении около 680 млн канадских долларов на соответствующий пакет военной помощи, который включал средства противовоздушной обороны. Благодаря механизмам такого типа союзники Украины могут оплачивать вооружение, производство которого осуществляется в США, не передавая Украине собственные запасы.

К JUMPSTART также присоединялись другие партнеры Украины. В частности, Германия объявляла о финансировании закупки дополнительных перехватчиков PAC-3, а Норвегия и другие европейские страны использовали этот механизм для финансирования американского вооружения для Украины.

Канада расширяет оборонное партнерство с Украиной

Решение о финансировании ПВО стало частью более широкого пакета договоренностей, объявленных во время визита Зеленского в Канаду. Две страны  договорились развивать долгосрочное оборонно-промышленное партнерство, в частности в сфере производства беспилотников, систем противодействия дронам, средств радиоэлектронной борьбы и боеприпасов.

Канадские власти также заявили о намерении направлять Украине треть произведенных канадскими компаниями беспилотников. Отдельно было объявлено о партнерстве канадской General Dynamics Mission Systems-Canada с украинской Green Tech Harvest в сфере разработки и производства беспилотных систем.

Кроме того, Оттава планирует предоставить почти 435 млн канадских долларов гарантий Европейскому банку реконструкции и развития для поддержки энергетической безопасности Украины, в частности закупки газа накануне отопительного сезона.

Контекст

Во время встречи Карни и Зеленский  подписали декларацию о 100-летнем партнерстве между Канадой и Украиной. Документ предусматривает углубление сотрудничества в сферах обороны, безопасности, экономики, восстановления Украины, технологий и межличностных связей.

Канадская сторона отдельно подтвердила дальнейшую поддержку Украины в сфере противовоздушной обороны и поставок перехватчиков.

Также Оттава заявила о поддержке украинской программы FREYJA, направленной на разработку более доступного и массового перехватчика для противодействия российским баллистическим ракетам.

Александра Василенко

Война в УкраинеЭкономикаНовости Мира
Законы
российская пропаганда
Санкции
Графики отключений электроэнергии
Энергетика
Отопление
Мобилизация
Военное положение
Война в Украине
Электроэнергия
благотворительность
Михаил Федоров
MIM-104 Patriot
Канада
Норвегия
Германия
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты
Украина