Канада виділить $253 млн на американські перехоплювачі ППО для України

Канада виділить близько 350 млн канадських доларів (приблизно 253 млн доларів США) на закупівлю для України критично необхідних засобів протиповітряної оборони через американський механізм JUMPSTART. Про це заявив прем’єр-міністр Канади Марк Карні 10 вересня після зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським, передає УНН.

За даними канадського уряду, кошти спрямують на придбання ракет-перехоплювачів для посилення української протиповітряної оборони. Рішення ухвалили на тлі посилення російських повітряних атак та зростання потреби України у засобах захисту цивільного населення і критичної інфраструктури.

Водночас канадська сторона наразі не розкриває, які саме ракети та в якій кількості будуть закуплені, а також не називає конкретних термінів їхньої передачі Україні.

Що передбачає механізм JUMPSTART

JUMPSTART — американський механізм, який дає змогу союзникам та партнерам фінансувати закупівлю американського озброєння для України через систему Foreign Military Sales (FMS). Схема передбачає, що країна-партнер виділяє кошти, після чого США організовують закупівлю та постачання відповідного озброєння Україні. Тому важливо розуміти, що оголошені Канадою 350 млн канадських доларів не означають передачу Україні ракет із канадських військових запасів. Йдеться саме про фінансування закупівлі американських засобів ППО.

Про що раніше офіційний Київ просив Оттаву

Рішення Канади має безпосередній зв’язок із попередніми переговорами Києва та Оттави. Адже у червні 2026 року міністр оборони України Михайло Федоров обговорював із канадським колегою Девідом Макгінті можливість закупівлі для України ракет-перехоплювачів PAC-3 через механізм JUMPSTART.

PAC-3 — один із ключових типів перехоплювачів, які використовуються комплексами Patriot для боротьби з балістичними ракетами. Саме потреба у таких боєприпасах залишається одним із пріоритетів України, оскільки запаси високоефективних перехоплювачів у партнерів є обмеженими, а їхнє виробництво потребує часу.

Однак станом на 10 вересня канадський уряд офіційно говорить лише про критично необхідні перехоплювачі ППО. Тому стверджувати, що всі 350 млн канадських доларів будуть витрачені саме на PAC-3, наразі передчасно.

Зауважимо, що Канада вже фінансувала американську зброю для України. Нинішня домовленість — частина ширшої канадської підтримки української протиповітряної оборони.

Раніше офіційна Оттава спрямовувала кошти на закупівлю американського озброєння для України через інші механізми, зокрема PURL. У серпні 2025 року Оттава оголосила про виділення близько 680 млн канадських доларів на відповідний пакет військової допомоги, який включав засоби протиповітряної оборони. Через механізми такого типу союзники України можуть оплачувати озброєння, виробництво якого здійснюється у США, не передаючи Україні власні запаси.

До JUMPSTART також долучалися інші партнери України. Зокрема, Німеччина оголошувала про фінансування закупівлі додаткових перехоплювачів PAC-3, а Норвегія та інші європейські країни використовували цей механізм для фінансування американського озброєння для України.

Канада розширює оборонне партнерство з Україною

Рішення про фінансування ППО стало частиною ширшого пакета домовленостей, оголошених під час візиту Зеленського до Канади. Дві країни домовилися розвивати довгострокове оборонно-промислове партнерство, зокрема у сфері виробництва безпілотників, систем протидії дронам, засобів радіоелектронної боротьби та боєприпасів.

Канадська влада також заявила про намір спрямовувати Україні третину вироблених канадськими компаніями безпілотників. Окремо оголосили про партнерство канадської General Dynamics Mission Systems-Canada з українською Green Tech Harvest у сфері розробки та виробництва безпілотних систем.

Крім того, Оттава планує надати майже 435 млн канадських доларів гарантій Європейському банку реконструкції та розвитку для підтримки енергетичної безпеки України, зокрема закупівлі газу напередодні опалювального сезону.

Контекст

Під час зустрічі Карні та Зеленський підписали декларацію про 100-річне партнерство між Канадою та Україною. Документ передбачає поглиблення співпраці у сферах оборони, безпеки, економіки, відновлення України, технологій та міжлюдських зв’язків.

Канадська сторона окремо підтвердила подальшу підтримку України у сфері протиповітряної оборони та постачання перехоплювачів.

Також Оттава заявила про підтримку української програми FREYJA, спрямованої на розробку більш доступного та масового перехоплювача для протидії російським балістичним ракетам.