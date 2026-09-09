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Apple представила iPhone 18 Pro та iPhone 18 Pro Max: нова камера, чип A20 Pro і перший складаний iPhone

Київ • УНН

 • 6994 перегляди

Apple показала iPhone 18 Pro і Pro Max із чипом A20 Pro, змінною діафрагмою та новою Siri AI. Також компанія анонсувала складаний iPhone.

Apple представила iPhone 18 Pro та iPhone 18 Pro Max: нова камера, чип A20 Pro і перший складаний iPhone

Компанія Apple 9 вересня провела щорічну презентацію нових продуктів, головними прем'єрами якої стали смартфони iPhone 18 Pro та iPhone 18 Pro Max, а також перший складаний iPhone. Захід став особливим і для самої корпорації, адже це була перша велика презентація Apple під керівництвом нового генерального директора Джона Тернуса, передає УНН.

Перша презентація Apple з новим гендиректором

Тернус очолив Apple 1 вересня, змінивши Тіма Кука, який керував компанією протягом 15 років. Кук залишився в Apple на посаді виконавчого голови ради директорів. До призначення на посаду гендиректора Тернус відповідав у компанії за розробку апаратного забезпечення.

Презентацію він розпочав з жартівливого відео, у якому Apple показала кілька можливих кінематографічних варіантів початку заходу. Наприкінці ролика камера перемістилася на Тіма Кука. Кук пожартував, що цього разу глядачам потрібно дивитися не на нього, після чого в кадрі з'явився Джон Тернус. Так Apple символічно представила нового керівника компанії аудиторії.

А основну увагу під час заходу приділили новій лінійці iPhone та розвитку штучного інтелекту в екосистемі Apple.

Чотири кольори та нове оформлення корпусу: якими вийшли нові iPhone 18 Pro та iPhone 18 Pro Max

iPhone 18 Pro та iPhone 18 Pro Max будуть доступні у чотирьох кольорах. До лінійки увійшли сріблястий, глибокий чорний, світлий блакитний та унікальний бордовий. Останній став одним із найбільш помітних нових варіантів оформлення. Задня скляна панель смартфона тепер виконана в тон корпусу, завдяки чому дизайн пристрою око користувача сприйматиме цілісніше й він видаватиметься естетичнішим.   

Автономність і ще швидша зарядка

Apple також  під час презентації 9 вересня заявила про найтривалішу автономну роботу в історії iPhone. Тепер iPhone 18 Pro може працювати до 24 годин від одного заряду, тоді як iPhone 18 Pro Max — до 30 годин. Для старшої моделі також заявлено до 45 годин відтворення відео.

Компанія змінила і конструкцію акумулятора. Збільшена батарея має забезпечити більшу автономність без необхідності постійно шукати розетку, що для сучасного смартфона чомусь досі залишається окремим досягненням.

Покращилася й швидкість заряджання. Apple заявляє, що iPhone 18 можна зарядити до 50% приблизно за 15 хвилин. Водночас компанія окремо не уточнила, який саме адаптер необхідний для досягнення такої швидкості.

Новий 2-нм процесор A20 Pro для iPhone 18 Pro та iPhone 18 Pro Max

iPhone 18 Pro та iPhone 18 Pro Max отримали новий процесор A20 Pro, виготовлений за 2-нм технологічним процесом. Чип має шість ядер CPU, сім ядер GPU та 32 ядра Neural Engine. За заявами Apple, центральний процесор став приблизно на 20% швидшим, графічна продуктивність зросла на 40%, а Neural Engine отримав удвічі більше ядер порівняно з попередньою архітектурою.

Особливий акцент компанія зробила на роботі смартфона під тривалим навантаженням. Для iPhone 18 Pro та Pro Max Apple розробила оновлену систему охолодження. Випарну камеру збільшили приблизно втричі, що має допомогти ефективніше відводити тепло під час запуску вимогливих ігор, обробки відео та роботи функцій штучного інтелекту.

За даними Apple, нова система охолодження на 80% складається з переробленої сталі.

Як Siri отримала нові можливості штучного інтелекту

Однією з центральних тем презентації стала Siri AI. Apple суттєво переробила голосового асистента та розширила його можливості на основі Apple Intelligence. Siri тепер може враховувати контекст попередніх запитів, інформацію, яка відображається на екрані смартфона, а також дані користувача. Наприклад, асистент може знайти потрібну інформацію в повідомленнях, електронній пошті чи фотографіях.

Крім того, Siri здатна виконувати дії в різних застосунках. Користувачу достатньо сформулювати запит голосом, щоб асистент, наприклад, знайшов необхідну інформацію, надіслав повідомлення потрібному контакту або запустив музику в одному із сумісних сервісів.

Також під час презентації у компанії заявили про можливість взаємодії Siri із понад 250 застосунками. Асистент також зможе відповідати на запитання щодо інформації, яка безпосередньо відображається на екрані.

Для Siri навіть створили окремий застосунок, де можна продовжувати попередні діалоги. Інтерфейс також інтегрований із Dynamic Island, завдяки чому користувач може звертатися до асистента без необхідності відкривати окремий повноекранний інтерфейс.

Apple також розширила можливості персоналізації Siri. Користувачі зможуть змінювати голос асистента, його інтонацію та швидкість мовлення. На старті такі налаштування будуть доступні англійською мовою. Частину операцій штучний інтелект виконуватиме безпосередньо на пристрої. Для складніших завдань Apple використовуватиме захищену хмарну інфраструктуру.

Нові можливості Siri AI мають спочатку вийти в бета-версії пізніше цього року. Їхнє поширення залежатиме від регіону та мови, тому повний набір функцій буде доступний не одразу для всіх користувачів.

Камера iPhone 18 Pro тепер зі  змінною діафрагмою

Серед найпомітніших апаратних нововведень iPhone 18 Pro стала камера. Основний 48-мегапіксельний модуль отримав змінну діафрагму. Вона дає змогу регулювати кількість світла, яке потрапляє на сенсор, а також впливати на глибину різкості та розмиття фону. У темному середовищі система може автоматично збільшувати отвір діафрагми, щоб пропускати приблизно на 50% більше світла. Це має покращити якість фотографій за слабкого освітлення.

Для професійних користувачів Apple також передбачила ручні налаштування камери. Вони доступні ексклюзивно для iPhone 18 Pro та iPhone 18 Pro Max.

Оновлення отримав і сам застосунок "Камера". Серед нових можливостей — професійний режим, покращене керування аудіо після фільмування, стеження за об'єктом, оновлені стилі фотографій та підтримка знімання Timelapse у 4K з Dolby Vision HDR.

Скільки коштуватиме iPhone 18 Pro та коли його можна буде купити

Продажі нових моделей мають стартувати 18 вересня.

У США ціна iPhone 18 Pro починається від 1199 доларів за версію зі 256 ГБ вбудованої пам'яті.

iPhone 18 Pro Max у конфігурації на 256 ГБ коштуватиме від 1299 доларів. Для користувачів, яким навіть 256 ГБ здається образливо мало, передбачені версії зі сховищем до 2 ТБ.

Apple виходить на ринок складаних смартфонів

Окремою технологічною прем'єрою компанії 9 вересня став перший складаний iPhone. Apple роками не поспішала виходити на цей ринок, тоді як Samsung, Google та інші виробники вже встигли сформувати окремий сегмент складних смартфонів.

Складаний iPhone має стати пристроєм формату "книжка": у складеному стані він працюватиме як звичайний смартфон, а після розкриття користувач отримуватиме більший внутрішній дисплей. Одним із ключових завдань для Apple стала конструкція шарніра та зменшення помітності згину на екрані. Саме ці характеристики традиційно залишаються одними з головних недоліків складних смартфонів.

Водночас частина характеристик першого складаного iPhone до презентації поширювалася переважно у вигляді "витоків". Зокрема, у попередніх повідомленнях фігурувала можлива назва iPhone Duo та стартова ціна близько 2000 доларів.

За попередніми даними, постачання складної моделі можуть розпочатися не раніше жовтня. Остаточні характеристики, назву та ціну пристрою варто оцінювати окремо від підтверджених характеристик iPhone 18 Pro та Pro Max.

Презентація Apple-2026: що змінилося за рік 

Цьогорічна презентація продемонструвала одразу два напрями розвитку Apple. Перший — поступове вдосконалення традиційної лінійки iPhone Pro користуючись з потужнішого процесора, кращого охолодження, камери зі змінною діафрагмою та більшої автономності.

Другий — активніша інтеграція штучного інтелекту. Siri поступово перестає бути просто голосовим помічником і перетворюється на інструмент, який може працювати з контекстом користувача та виконувати складніші послідовності дій у різних застосунках.

Третій напрям — вихід Apple на ринок складних смартфонів. Компанія приєдналася до категорії, яка вже кілька років розвивається конкурентами, але має намір використати власний підхід до дизайну, програмного забезпечення та інтеграції пристрою з екосистемою Apple.

Коштуватиме понад 2000 доларів США: Apple презентує складаний iPhone09.09.26, 12:11 • 4058 переглядiв

Олександра Василенко

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