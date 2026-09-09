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росія ввечері атакувала 3 райони Харкова, є постраждалі та влучання у багатоповерхівку

Київ • УНН

 • 4390 перегляди

російські дрони ввечері атакували три райони Харкова. Є двоє постраждалих і влучання в багатоквартирний будинок.

росія ввечері атакувала 3 райони Харкова, є постраждалі та влучання у багатоповерхівку

російські війська ввечері 9 вересня атакували дронами Харків. Влучання зафіксували у Слобідському, Київському та Холодногірському районах, є 2 постраждалих, повідомив мер міста Ігор Терехов, пише УНН.

Деталі

У Слобідському районі російський дрон влучив на території навчального закладу поблизу багатоповерхівок. У прилеглих будинках вибило вікна. Згодом Терехов повідомив про 2 постраждалих у цьому районі.

Ще один безпілотник атакував автомобіль у Київському районі. За попередньою інформацією, повідомлень про постраждалих там не надходило.

У Холодногірському районі російський дрон влучив у житловий багатоквартирний будинок. Інформація про наслідки вечірньої атаки уточнюється.

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Степан Гафтко

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