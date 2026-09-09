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Загинули 21-річні хлопець та дівчина - у Сумах уточнили кількість жертв та постраждалих у результаті атаки рф на ТРЦ

Київ • УНН

 • 1286 перегляди

Унаслідок атаки рф на ТРЦ у Сумах загинули 21-річні хлопець і дівчина. Поранені 20 людей, четверо у важкому стані.

Загинули 21-річні хлопець та дівчина - у Сумах уточнили кількість жертв та постраждалих у результаті атаки рф на ТРЦ

У результаті атаки рф на ТРЦ у Сумах загинули 21-річні хлопець та дівчина, інформація про третю жертву не підтвердилась, але кількість поранених зросла до 20. Про це повідомив голова сумської ОВА Олег Григоров, передає УНН.

Серед загиблих внаслідок ворожого удару по ТРЦ у Сумах – 21-річні хлопець та дівчина. Щирі співчуття рідним і близьким загиблих. На щастя, інформація щодо третьої загиблої людини не підтвердилася 

- зазначив Григоров.

За словами голови Сумської ОВА, на зараз відомо про 20 постраждалих. У важкому стані – двоє чоловіків та жінка.  Ще одна жінка – у вкрай важкому стані.

Серед поранених– троє дівчат віком 15–16 років. Їхні травми – легкі та середньої тяжкості. Лікарі надають усім необхідну допомогу. Якнайшвидшого одужання всім постраждалим 

- резюмував Григоров.

У Сумках кількість жертв у результаті атаки на ТРЦ зросла до трьох, а постраждалих - 1409.09.26, 21:08 • 1914 переглядiв

Антоніна Туманова

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