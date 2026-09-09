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Погибли 21-летние парень и девушка — в Сумах уточнили количество жертв и пострадавших в результате атаки рф на ТРЦ

Киев • УНН

 • 1294 просмотра

В результате атаки рф на ТРЦ в Сумах погибли 21-летние парень и девушка. Ранены 20 человек, четверо находятся в тяжелом состоянии.

Погибли 21-летние парень и девушка — в Сумах уточнили количество жертв и пострадавших в результате атаки рф на ТРЦ

В результате атаки рф на ТРЦ в Сумах погибли 21-летние юноша и девушка, информация о третьей жертве не подтвердилась, но количество раненых возросло до 20. Об этом сообщил глава Сумской ОВА Олег Григоров, передает УНН.

Среди погибших в результате вражеского удара по ТРЦ в Сумах — 21-летние юноша и девушка. Искренние соболезнования родным и близким погибших. К счастью, информация о третьем погибшем человеке не подтвердилась 

— отметил Григоров.

По словам главы Сумской ОВА, на данный момент известно о 20 пострадавших. В тяжелом состоянии — двое мужчин и женщина.  Еще одна женщина — в крайне тяжелом состоянии.

Среди раненых — три девушки в возрасте 15–16 лет. Их травмы — легкие и средней тяжести. Врачи оказывают всем необходимую помощь. Скорейшего выздоровления всем пострадавшим 

— резюмировал Григоров.

В Сумах число жертв в результате атаки на ТРЦ возросло до трех, а пострадавших — до 1409.09.26, 21:08 • 1914 просмотров

Антонина Туманова

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