Погибли 21-летние парень и девушка — в Сумах уточнили количество жертв и пострадавших в результате атаки рф на ТРЦ

В результате атаки рф на ТРЦ в Сумах погибли 21-летние юноша и девушка, информация о третьей жертве не подтвердилась, но количество раненых возросло до 20. Об этом сообщил глава Сумской ОВА Олег Григоров, передает УНН.

Среди погибших в результате вражеского удара по ТРЦ в Сумах — 21-летние юноша и девушка. Искренние соболезнования родным и близким погибших. К счастью, информация о третьем погибшем человеке не подтвердилась — отметил Григоров.

По словам главы Сумской ОВА, на данный момент известно о 20 пострадавших. В тяжелом состоянии — двое мужчин и женщина. Еще одна женщина — в крайне тяжелом состоянии.

Среди раненых — три девушки в возрасте 15–16 лет. Их травмы — легкие и средней тяжести. Врачи оказывают всем необходимую помощь. Скорейшего выздоровления всем пострадавшим — резюмировал Григоров.

В Сумах число жертв в результате атаки на ТРЦ возросло до трех, а пострадавших — до 14