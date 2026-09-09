В Сумах число жертв в результате атаки на ТРЦ возросло до трех, а пострадавших — до 14
Киев • УНН
В результате атаки российского БПЛА на ТРЦ в Сумах погибли три человека. Среди 14 пострадавших — трое детей, четверо находятся в тяжелом состоянии.
В результате атаки рф на ТРЦ в Сумах число жертв возросло до трех, а число раненых — до 14. Об этом сообщили представители городской и областной власти, передает УНН.
Сегодня вечером враг нанес удар по одному из торговых центров города в Заречном районе. Предварительно известно о 14 пострадавших. Есть погибшие
На месте работают все соответствующие службы. Продолжается ликвидация последствий удара.
Добавим
В свою очередь глава Сумской ОВА Олег Григоров сообщил, что известно о трех погибших в результате вражеской атаки БПЛА по территории ТРЦ в Сумах.
Трое детей — среди пострадавших в результате вражеского удара БПЛА по ТРЦ в Сумах. В больницу доставлены 14 человек. Четверо — в тяжелом состоянии. Врачи оказывают пострадавшим необходимую помощь
Враг атаковал ТРЦ в Сумах: погиб человек, есть раненые09.09.26, 20:23 • 1736 просмотров