В Сумах число жертв в результате атаки на ТРЦ возросло до трех, а пострадавших — до 14

В результате атаки рф на ТРЦ в Сумах число жертв возросло до трех, а число раненых — до 14. Об этом сообщили представители городской и областной власти, передает УНН.

Сегодня вечером враг нанес удар по одному из торговых центров города в Заречном районе. Предварительно известно о 14 пострадавших. Есть погибшие — сообщил и.о. городского головы Сум Артем Кобзарь.

На месте работают все соответствующие службы. Продолжается ликвидация последствий удара.

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В свою очередь глава Сумской ОВА Олег Григоров сообщил, что известно о трех погибших в результате вражеской атаки БПЛА по территории ТРЦ в Сумах.

Трое детей — среди пострадавших в результате вражеского удара БПЛА по ТРЦ в Сумах. В больницу доставлены 14 человек. Четверо — в тяжелом состоянии. Врачи оказывают пострадавшим необходимую помощь — резюмировал Григоров.

Враг атаковал ТРЦ в Сумах: погиб человек, есть раненые