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В Сумах число жертв в результате атаки на ТРЦ возросло до трех, а пострадавших — до 14

Киев • УНН

 • 1146 просмотра

В результате атаки российского БПЛА на ТРЦ в Сумах погибли три человека. Среди 14 пострадавших — трое детей, четверо находятся в тяжелом состоянии.

В Сумах число жертв в результате атаки на ТРЦ возросло до трех, а пострадавших — до 14

В результате атаки рф на ТРЦ в Сумах число жертв возросло до трех, а число раненых — до 14. Об этом сообщили представители городской и областной власти, передает УНН.

Сегодня вечером враг нанес удар по одному из торговых центров города в Заречном районе. Предварительно известно о 14 пострадавших. Есть погибшие 

— сообщил и.о. городского головы Сум Артем Кобзарь.

На месте работают все соответствующие службы. Продолжается ликвидация последствий удара.

Добавим

В свою очередь глава Сумской ОВА Олег Григоров сообщил, что известно о трех погибших в результате вражеской атаки БПЛА по территории ТРЦ в Сумах. 

Трое детей — среди пострадавших в результате вражеского удара БПЛА по ТРЦ в Сумах. В больницу доставлены 14 человек. Четверо — в тяжелом состоянии. Врачи оказывают пострадавшим необходимую помощь 

— резюмировал Григоров.

Враг атаковал ТРЦ в Сумах: погиб человек, есть раненые09.09.26, 20:23 • 1736 просмотров

Антонина Туманова

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