У Сумках кількість жертв у результаті атаки на ТРЦ зросла до трьох, а постраждалих - 14

$44.470.0051.640.04
ukenru
18:32 • 7088 перегляди
Apple представила iPhone 18 Pro та iPhone 18 Pro Max: нова камера, чип A20 Pro і перший складаний iPhonePhoto
Ексклюзив
17:35 • 14222 перегляди
Укриття, підземні школи та дистанційка: як українські школярі навчаються під ракетами та дронами у 2026 роціPhoto
Ексклюзив
17:07 • 11931 перегляди
До Умані вже прибули 15 тис. паломників - як у місті дбають про безпеку на Рош га-ШанаPhoto
15:56 • 13730 перегляди
Безпілотна небезпека за Полярним колом: рф скаржиться, що Україна атакувала завод на Ямалі
15:33 • 13556 перегляди
У справі лікарів Odrex суд заслухав заперечення захисту одного з обвинувачених у медичній недбалості
9 вересня, 12:42 • 21552 перегляди
путін спотворив Трампу ситуацію на фронті для тиску на Україну - ISW
9 вересня, 08:54 • 28415 перегляди
росія атакувала "шахедом" потяг Харків - Ізюм, є постраждалі
9 вересня, 06:47 • 36200 перегляди
У Києві ворожий БПЛА влучив у 24-поверхівку є постраждалі
9 вересня, 06:18 • 33733 перегляди
Рубіо: переговори України і рф можуть відновитися найближчим часом, США готують план
9 вересня, 04:39 • 48703 перегляди
Втрати рф у війні проти України перевищили її сукупні втрати у всіх війнах за останні 80 років – ГенштабPhoto
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Політика Cookie
Правила користування
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+20°
2м/с
45%
746мм
Популярнi новини
У центрі Варшави поляк побив українського туриста та опинився під арештом9 вересня, 09:43 • 12669 перегляди
Українські військові за допомогою дронів FP-1 уразили військово-морську базу рф у новоросійськуVideo9 вересня, 09:48 • 9382 перегляди
Суд Євросоюзу відхилив позов Угорщини щодо заморожених активів рф - Reuters9 вересня, 11:44 • 17204 перегляди
Під Києвом новонароджена дівчинка випала з шостого поверху, врятувати її не вдалося9 вересня, 12:13 • 10939 перегляди
Автомобільні номерні знаки України - які бувають, що означають букви та цифриPhoto13:26 • 21580 перегляди
Публікації
Apple представила iPhone 18 Pro та iPhone 18 Pro Max: нова камера, чип A20 Pro і перший складаний iPhonePhoto18:32 • 7154 перегляди
Укриття, підземні школи та дистанційка: як українські школярі навчаються під ракетами та дронами у 2026 роціPhoto
Ексклюзив
17:35 • 14251 перегляди
Автомобільні номерні знаки України - які бувають, що означають букви та цифриPhoto13:26 • 21617 перегляди
Як прочистити каналізацію в домашніх умовах: дієві способи без зайвих витрат9 вересня, 06:00 • 44358 перегляди
З 22 тижнів: як відбувається виходжування передчасно народжених дітей
Ексклюзив
8 вересня, 17:02 • 56884 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Ірина Терех
Денис Штілерман
Віталій Кличко
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Велика Британія
Німеччина
Суми
Реклама
УНН Lite
Памела Андерсон розповіла про діагноз, після якого лікарі давали їй близько 10 років життя9 вересня, 01:05 • 44804 перегляди
Принца Гаррі та Меган Маркл здивувало рішення короля Чарльза III щодо їхнього статусу8 вересня, 23:05 • 45500 перегляди
Сальма Гаєк відсвяткувала 60-річчя відвертими фото з купання в океаніPhoto8 вересня, 22:06 • 41182 перегляди
Дженніфер Еністон розповіла про останню пораду, яку отримала від Доллі Партон4 вересня, 23:07 • 98509 перегляди
Дружина Стіва Ірвіна через 20 років розповіла про останні тижні життя "мисливця на крокодилів"Photo4 вересня, 22:06 • 93191 перегляди
Актуальне
Опалення
Техніка
Соціальна мережа
Су-57
Lockheed Martin F-35 Lightning II

У Сумках кількість жертв у результаті атаки на ТРЦ зросла до трьох, а постраждалих - 14

Київ • УНН

 • 1196 перегляди

Внаслідок атаки російського БпЛА на ТРЦ у Сумах загинули троє людей. Серед 14 постраждалих — троє дітей, четверо у важкому стані.

У Сумках кількість жертв у результаті атаки на ТРЦ зросла до трьох, а постраждалих - 14

У результаті атаки рф на ТРЦ у Сумах кількість жертв зросла до трьох, а кількість поранених - до 14. Про це повідомили представники міської та обласної влади, передає УНН.

Сьогодні ввечері ворог завдав удару по одному з торгових центрів міста в Зарічному районі. Попередньо відомо про 14 постраждалих. Є загиблі 

- повідомив в.о. міського голови Сум Артем Кобзар.

На місці працюють усі відповідні служби. Триває ліквідація наслідків удару.

Додамо

У свою чергу голова Сумської ОВА Олег Григоров повідомив, що відомо про трьох загиблих внаслідок ворожої атаки БпЛА по території ТРЦ у Сумах. 

Троє дітей – серед постраждалих через ворожий удар БпЛА по ТРЦ у Сумах. У лікарню доставлені 14 людей. Четверо – у важкому стані. Лікарі надають постраждалим необхідну допомогу 

- резюмував Григоров.

Ворог атакував ТРЦ у Сумах: загинула людина, є поранені09.09.26, 20:23 • 1760 переглядiв

Антоніна Туманова

Війна в Україні
Теракт
Вибухи
Війна в Україні
Суми