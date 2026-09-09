У Сумках кількість жертв у результаті атаки на ТРЦ зросла до трьох, а постраждалих - 14

У результаті атаки рф на ТРЦ у Сумах кількість жертв зросла до трьох, а кількість поранених - до 14. Про це повідомили представники міської та обласної влади, передає УНН.

Сьогодні ввечері ворог завдав удару по одному з торгових центрів міста в Зарічному районі. Попередньо відомо про 14 постраждалих. Є загиблі

На місці працюють усі відповідні служби. Триває ліквідація наслідків удару.

У свою чергу голова Сумської ОВА Олег Григоров повідомив, що відомо про трьох загиблих внаслідок ворожої атаки БпЛА по території ТРЦ у Сумах.

Троє дітей – серед постраждалих через ворожий удар БпЛА по ТРЦ у Сумах. У лікарню доставлені 14 людей. Четверо – у важкому стані. Лікарі надають постраждалим необхідну допомогу