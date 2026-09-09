У Сумках кількість жертв у результаті атаки на ТРЦ зросла до трьох, а постраждалих - 14
Київ • УНН
Внаслідок атаки російського БпЛА на ТРЦ у Сумах загинули троє людей. Серед 14 постраждалих — троє дітей, четверо у важкому стані.
У результаті атаки рф на ТРЦ у Сумах кількість жертв зросла до трьох, а кількість поранених - до 14. Про це повідомили представники міської та обласної влади, передає УНН.
Сьогодні ввечері ворог завдав удару по одному з торгових центрів міста в Зарічному районі. Попередньо відомо про 14 постраждалих. Є загиблі
На місці працюють усі відповідні служби. Триває ліквідація наслідків удару.
Додамо
У свою чергу голова Сумської ОВА Олег Григоров повідомив, що відомо про трьох загиблих внаслідок ворожої атаки БпЛА по території ТРЦ у Сумах.
Троє дітей – серед постраждалих через ворожий удар БпЛА по ТРЦ у Сумах. У лікарню доставлені 14 людей. Четверо – у важкому стані. Лікарі надають постраждалим необхідну допомогу
Ворог атакував ТРЦ у Сумах: загинула людина, є поранені09.09.26, 20:23 • 1760 переглядiв