Водна криза на Дністрі поглиблюється: Україна більше не може забезпечити мінімальний скид води

Фото: Ministerul Mediului al Republicii Moldova

Гідрологічна ситуація на Дністрі погіршилася, і Україна більше не може забезпечувати мінімальний обсяг скидання води, який підтримувала досі. Це необхідно, щоб не вичерпати запаси та повністю не припинити водопостачання до вже постраждалих населених пунктів України. Про це передає УНН з посиланням на Міністерство охорони навколишнього середовища Молдови та Адміністрацію водних ресурсів.

"Гідрологічна ситуація на Дністрі та тривожне зниження обсягів води обговорювалися на черговому позачерговому засіданні Придністровської комісії. Складна гідрологічна ситуація, яка триває вже кілька місяців вище за озеро, призвела до безпрецедентного зниження рівня води в Дністрі. Як наслідок, у деяких населених пунктах України водопостачання вже здійснюється по годинах, згідно з встановленим графіком", - заявили у Адміністрації водних ресурсів Молдови.

Як зазначається, що Україна повідомила Молдову про неможливість скидання стоку, більшого за той, що надходить у водосховище, щоб уникнути вичерпання запасів та повного припинення водопостачання до населених пунктів, які вже постраждали.

У міністерстві охорони навколишнього середовища зазначили, що згідно з останньою інформацією, рівень води в Новодністровському водосховищі знизився до критичного рівня нижче 111 метрів, порівняно з нормальним рівнем приблизно 121,5 метра.

Також зафіксовано зниження рівня води на водозбірній станції Косауці. Він досяг приблизно 2,16 метра, порівняно з приблизно 2,67 метрами за період, коли витрата становила 60 м³/с. Тільки за останні 24 години рівень води знизився приблизно на 23 сантиметри.

У міністерстві зазначили, що наразі споживачі, що обслуговуються в зоні діяльності ДП "Апа-Канал Кишинів", отримують нормальне водопостачання, рівень річки Дністер та водні потоки постійно контролюються.

У Адміністрації водних ресурсів додали, що мінімальний стік, що підтримувався дотепер, більше не може бути забезпечений, з огляду на те, що природний об’єм води, що надходить у водосховище в Новодністровську, становить 27 м³/с протягом останніх 2 тижнів.

Підвищення рівня води в озері залежить від кількості опадів у верхній частині басейну, що дозволило б збільшити скидання води в бік Молдови. Діалог між владою обох країн триває. У разі виникнення нових обставин Комісія збереться на чергове засідання для аналізу ситуації та можливих рішень.

Нагадаємо

Україна та Республіка Молдова домовилися тимчасово підтримувати скид води з Дністровського комплексного гідровузла на рівні 85 кубометрів за секунду через критично низьку водність Дністра.