Український НРК-амфібія вперше доставив вантаж на фронт, подолавши понад 40 км сушею та водою

Військові однієї з окремих механізованих бригад ЗСУ вперше здійснили логістичну місію на українському наземному роботизованому комплексі-амфібії. Робот подолав понад 40 км сушею та водою, доставивши на позиції військових провізію та боєкомплект. Про це повідомляє Міністерство оборони України, пише УНН.

НРК-амфібія подолав понад 40 км сушею та водою, доставивши на позиції провізію та боєкомплект - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що водні перешкоди на фронті є реальною проблемою для військової логістики. Річки, канали та заболочені ділянки можуть ускладнювати або повністю перекривати маршрут для звичайного НРК. Повітряна логістика також не завжди може бути оптимальним рішенням.

Амфібійний НРК дає змогу пройти такий маршрут одним комплексом. На суші засіб зберігає високу прохідність наземного НРК, а за секунди може перейти на воду та продовжити рух. Тобто один робот отримує більше можливостей для виконання місій у різному рельєфі.

Для цієї місії комплекс кілька місяців доопрацьовували у тісній взаємодії з військовими - з урахуванням реальних завдань, досвіду застосування та особливостей фронтового рельєфу. Кластер оборонних інновацій Brave1 надав грантову підтримку засобу, допомагаючи довести рішення до практичного застосування.

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