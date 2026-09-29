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"Послання москві чітке" - Рютте зробив нову заяву про підтримку НАТО України
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"Послання москві чітке" - Рютте зробив нову заяву про підтримку НАТО України

Київ • УНН

 • 5320 перегляди

Рютте заявив, що росія не зламала єдність НАТО, попри диверсії та дрони. Альянс посилює оборону й підтримку України.

"Послання москві чітке" - Рютте зробив нову заяву про підтримку НАТО України

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте закликав союзників зберігати спокій і продовжувати підтримувати Україну. Він зазначив, що росії не вдається підірвати рішучість альянсу і зупинити його підтримку України, попри зростання кількості диверсій та інцидентів із дронами проти НАТО. Про це Рютте сказав на пресконференції 29 вересня, пише УНН.

росія продовжує свою безрозсудну кампанію ворожих дій проти союзників по НАТО. Вона намагається послабити нашу рішучість і зупинити нашу підтримку України. Але росія зазнає невдачі. Вона зазнає невдачі на полі бою в Україні, і їй не вдається підірвати нашу єдність і підтримку України. Наше послання москві чітке. Ми зробимо ще більше для України, а не менше

- наголосив Рютте.

Він зазначив, що "повторювані інциденти з дронами на нашому східному фланзі показали еволюцію загрози, і ми посилюємо нашу інтегровану протиповітряну та протиракетну оборону". 

"Ми адаптуємо та посилюємо нашу позицію проти безпілотників", - вказав Генсек НАТО.

Говорячи на тему гібридних атак, Рютте визнав, що вони "мають вплив", але, з його слів, НАТО має "всі варіанти реагування: іноді видимі, іноді ні".

"Я не кажу, що ці зловмисні дії в сірій зоні не мають впливу. Вони можуть мати вплив, а іноді вони мають очевидний вплив. Я маю на увазі, що у нас є всі варіанти реагування. Іноді видимі, іноді ні, не завжди публічні, не завжди "зуб за зуб"", - сказав Рютте.

При цьому він закликав союзників: "Продовжуйте зміцнювати НАТО".

"І, нарешті, (...) продовжуйте підтримувати Україну, тому що найкраща відповідь на будь-які дії в цій сірій зоні того, що робить росія, - це більша підтримка України, а не менша. Тому що зрештою, вони хочуть розділити нас, щоб ми втратили фокус щодо України та почали обговорювати один з одним, що відбувається, чому і як це все поєднується", - наголосив Генсек НАТО.

Зберігайте спокій, продовжуйте та підтримуйте Україну, підтримуйте її більше, а не менше, так само, як ми це робимо, також завдяки Європейському Союзу, кредиту на підтримку України

- підкреслив Рютте.

Він також повідомив про "чудову новину": "Ми досягли порогу в 10 мільярдів, коли йдеться про гроші PURL. Це життєво важливо для речей, що постачаються зі США до України, і фінансуються Канадою та європейськими союзниками, включаючи Європейський Союз, який тут відіграє велику роль".

"Тож усе це надзвичайно важливо. Ми (...) не повинні бути наївними щодо росії. Але вони знають, що ми сильніші, і ми повинні забезпечити, продовжуючи наші інвестиції, що ми також будемо сильнішими через два, три та п'ять років. І саме це ми й робимо", - зазначив Генсек.

російська диверсійна кампанія в ЄС не змогла підірвати підтримку України - главком НАТО29.09.26, 10:24 • 2796 переглядiв

Юлія Шрамко

Війна в УкраїніПолітика
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