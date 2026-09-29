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російська диверсійна кампанія в ЄС не змогла підірвати підтримку України - главком НАТО

Київ • УНН

 • 116 перегляди

російські диверсії в ЄС не змусили держави відмовитися від допомоги Україні. НАТО закликає публічно звинувачувати москву та посилювати підтримку Києва.

російська диверсійна кампанія в ЄС не змогла підірвати підтримку України - главком НАТО

російська диверсійна кампанія в країнах ЄС не досягла своєї мети - домогтися відмови від допомоги Україні, заявив під час виступу в Європарламенті в понеділок, 28 вересня, Алексус Гринкевич - головнокомандувач об’єднаних збройних сил НАТО в Європі, генерал-лейтенант Військово-повітряних сил США. Про це повідомляє DW, пише УНН.

Деталі

Водночас диверсії, за його словами, стають дедалі "зухвалішими". Зокрема, Гринкевич нагадав про виявлення начиненого вибухівкою безпілотника в аеропорту Лейпцига на початку серпня та запуск російським фрегатом сигнальних ракет по данському вертольоту в середині вересня.

Це явні приклади спроб посіяти страх і підірвати нашу єдину підтримку України. Це не працює. Якщо ваша країна зазнає гібридної атаки, посилення рішучості підтримувати Україну покаже росіянам, що їхня стратегія не працює, і, можливо, змусить їх відмовитися від неї

- сказав він.

На думку головнокомандувача силами НАТО в Європі, найкращою можливою реакцією на диверсії та інші дестабілізаційні дії, які проводить росія, є пряме звинувачення москви в них і посилення підтримки Києва.

Публічне оприлюднення цієї інформації дасть державам-спонсорам зрозуміти, що ми знаємо про їхні дії, і підвищить для них ціну таких операцій

- сказав Гринкевич.

За його словами, після прямих звинувачень такі держави "зрозуміють, що їхні мережі неефективні і що їм необхідно змінити свою поведінку", а це "саме по собі чинить певний стримувальний ефект".

Гринкевич також зазначив, що операція "Східний вартовий" (Eastern Sentry), яка проводиться з вересня 2025 року за участю Данії, Франції, Великої Британії та Німеччини, вже позитивно вплинула на безпеку східних кордонів Альянсу. "Відтоді як ми розпочали операцію "Східний вартовий", російська сторона стала набагато обережнішою щодо перетину безпілотниками кордонів країн Балтії та Польщі", — сказав він.

У Німеччині спецслужби шукають російські "схрони" зі зброєю, є загроза диверсії на оборонному підприємстві - ЗМІ27.09.26, 10:51 • 5218 переглядiв

Ольга Розгон

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