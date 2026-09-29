российская диверсионная кампания в ЕС не смогла подорвать поддержку Украины — главком НАТО

Российская диверсионная кампания в странах ЕС не достигла своей цели — добиться отказа от помощи Украине, заявил во время выступления в Европарламенте в понедельник, 28 сентября, Алексус Гринкевич — главнокомандующий объединенными вооруженными силами НАТО в Европе, генерал-лейтенант Военно-воздушных сил США. Об этом сообщает DW, пишет УНН.

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В то же время диверсии, по его словам, становятся все более "дерзкими". В частности, Гринкевич напомнил об обнаружении начиненного взрывчаткой беспилотника в аэропорту Лейпцига в начале августа и запуске российским фрегатом сигнальных ракет по датскому вертолету в середине сентября.

Это явные примеры попыток посеять страх и подорвать нашу единую поддержку Украины. Это не работает. Если ваша страна подвергается гибридной атаке, усиление решимости поддерживать Украину покажет россиянам, что их стратегия не работает, и, возможно, заставит их отказаться от нее - сказал он.

По мнению главнокомандующего силами НАТО в Европе, наилучшей возможной реакцией на диверсии и другие дестабилизирующие действия, которые проводит Россия, является прямое обвинение Москвы в них и усиление поддержки Киева.

Публичное обнародование этой информации даст государствам-спонсорам понять, что мы знаем об их действиях, и повысит для них цену таких операций - сказал Гринкевич.

По его словам, после прямых обвинений такие государства "поймут, что их сети неэффективны и что им необходимо изменить свое поведение", а это "само по себе оказывает определенный сдерживающий эффект".

Гринкевич также отметил, что операция "Восточный часовой" (Eastern Sentry), которая проводится с сентября 2025 года при участии Дании, Франции, Великобритании и Германии, уже положительно повлияла на безопасность восточных границ Альянса. "С тех пор как мы начали операцию "Восточный часовой", российская сторона стала гораздо осторожнее в вопросе пересечения беспилотниками границ стран Балтии и Польши", — сказал он.

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