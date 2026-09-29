ВСУ уничтожили три российских танка в 65 км от фронта, хотя оккупанты закопали их в землю
Киев • УНН
Украинские военные обнаружили и уничтожили три замаскированных танка РФ на Александровском направлении. Технику закопали в 65 км от фронта.
Украинские военные обнаружили и уничтожили три российских танка, которые оккупанты пытались спрятать примерно в 65 км от линии фронта на Александровском направлении. Об этом говорится в новом отчёте Института изучения войны (ISW), пишет УНН.
Детали
По данным аналитиков, об операции 27 сентября сообщил украинский подразделение беспилотных систем. Российские военные пытались максимально замаскировать бронетехнику.
Танки были зарыты в землю, а над ними россияне соорудили специальные укрытия, которые должны были защитить технику от обнаружения и украинских ударов.
Схованка не помогла
Несмотря на маскировку и значительное расстояние от передовой, украинским военным удалось найти все три машины и нанести по ним удары. По данным подразделения, танки были уничтожены.
ISW также сообщает об активизации украинских войск на Александровском направлении. российские милблогеры ранее признали, что Силы обороны освободили Перестройку, а также вошли в Комар, где продолжается борьба за контроль над населённым пунктом.
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