Потери России в войне превысили 1,525 миллиона военнослужащих — Генштаб
Киев • УНН
За сутки Россия потеряла 1 590 военнослужащих, 2 танка, 3 РСЗО и 1 223 беспилотника. Общие потери противника достигли 1 525 570 человек.
Общие боевые потери российских войск с начала полномасштабного вторжения по состоянию на 24 сентября достигли около 1 525 570 человек. За прошедшие сутки Россия потеряла еще 1 590 военнослужащих, сообщает Генеральный штаб ВСУ, пишет УНН.
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Также за сутки Силы обороны уничтожили 2 танка, 3 РСЗО, 4 средства противовоздушной обороны и 13 боевых бронированных машин противника.
Кроме того, за сутки Россия потеряла 1223 БПЛА оперативно-тактического уровня и 370 единиц автомобильной техники и автоцистерн.
Общие потери России
С начала полномасштабного вторжения российские потери составляют 12 369 танков, 25 415 боевых бронированных машин, 50 275 артиллерийских систем, 2 157 РСЗО и 1 669 средств ПВО.
Также враг недосчитался 443 самолетов, 356 вертолетов, 532 575 БПЛА оперативно-тактического уровня, 5 118 крылатых ракет, 35 кораблей и катеров и 2 подводных лодок.
Кроме того, Силами обороны уничтожено 153 152 единицы вражеской автомобильной техники и автоцистерн, 4 741 единица специальной техники и 2 736 наземных робототехнических комплексов. Данные уточняются.
Напомним
Более 50 государств — членов ООН, а также ЕС призвали Россию согласиться на прекращение огня и мирные переговоры с Украиной.
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