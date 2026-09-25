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Втрати росії у війні перевищили 1,525 мільйона військових - Генштаб

Київ • УНН

 • 620 перегляди

За добу росія втратила 1 590 військових, 2 танки, 3 РСЗВ і 1 223 безпілотники. Загальні втрати ворога сягнули 1 525 570 осіб.

Втрати росії у війні перевищили 1,525 мільйона військових - Генштаб

Загальні бойові втрати російських військ від початку повномасштабного вторгнення станом на 24 вересня сягнули близько 1 525 570 осіб. За минулу добу росія втратила ще 1 590 військових, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, пише УНН.

Деталі

Також за добу Сили оборони знищили 2 танки, 3 РСЗВ, 4 засоби протиповітряної оборони та 13 бойових броньованих машин противника.

Крім того, за добу росія втратила 1223 БпЛА оперативно-тактичного рівня та 370 одиниць автомобільної техніки й автоцистерн.

Загальні втрати росії

Від початку повномасштабного вторгнення російські втрати становлять 12 369 танків, 25 415 бойових броньованих машин, 50 275 артилерійських систем, 2 157 РСЗВ та 1 669 засобів ППО.

Також ворог недорахувався 443 літаків, 356 гелікоптерів, 532 575 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 5 118 крилатих ракет, 35 кораблів і катерів та 2 підводні човни.

Крім того, Силами оборони знищено 153 152 одиниці ворожої автомобільної техніки та автоцистерн, 4 741 одиницю спеціальної техніки та 2 736 наземних робототехнічних комплексів. Дані уточнюються.

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Вадим Хлюдзинський

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