Втрати росії у війні перевищили 1,525 мільйона військових - Генштаб
Київ • УНН
За добу росія втратила 1 590 військових, 2 танки, 3 РСЗВ і 1 223 безпілотники. Загальні втрати ворога сягнули 1 525 570 осіб.
Загальні бойові втрати російських військ від початку повномасштабного вторгнення станом на 24 вересня сягнули близько 1 525 570 осіб. За минулу добу росія втратила ще 1 590 військових, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, пише УНН.
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Також за добу Сили оборони знищили 2 танки, 3 РСЗВ, 4 засоби протиповітряної оборони та 13 бойових броньованих машин противника.
Крім того, за добу росія втратила 1223 БпЛА оперативно-тактичного рівня та 370 одиниць автомобільної техніки й автоцистерн.
Загальні втрати росії
Від початку повномасштабного вторгнення російські втрати становлять 12 369 танків, 25 415 бойових броньованих машин, 50 275 артилерійських систем, 2 157 РСЗВ та 1 669 засобів ППО.
Також ворог недорахувався 443 літаків, 356 гелікоптерів, 532 575 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 5 118 крилатих ракет, 35 кораблів і катерів та 2 підводні човни.
Крім того, Силами оборони знищено 153 152 одиниці ворожої автомобільної техніки та автоцистерн, 4 741 одиницю спеціальної техніки та 2 736 наземних робототехнічних комплексів. Дані уточнюються.
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