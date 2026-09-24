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Десятки делегатів залишили залу ООН під час виступу Нетаньягу

Київ • УНН

 • 626 перегляди

Десятки делегатів вийшли із зали Генасамблеї ООН, коли Нетаньягу розпочав виступ. Він назвав їх "моральними боягузами".

Десятки делегатів залишили залу ООН під час виступу Нетаньягу
Фото: REUTERS/Jeenah Moon

Десятки делегатів в ООН залишили залу, коли в четвер прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу розпочав свій виступ на засіданні Генеральної Асамблеї за участю світових лідерів, передає УНН із посиланням на Reuters.

Назвавши їх "моральними боягузами", Нетаньягу закликав усіх, хто поділяє таку позицію, вийти ще до того, як він почне говорити.

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ООН залишається головним майданчиком для зустрічей 193 держав-членів та їхніх лідерів. Очікується, що на Генеральній Асамблеї, яка розпочинається у вівторок, виступлять близько 130 глав держав і урядів, а також десятки міністрів.

Серед ключових промовців — президент США Дональд Трамп і президент Франції Еммануель Макрон. Обидва виступатимуть у вівторок після вступної промови Генерального секретаря Антоніу Гутерреша про стан справ у світі. Президент України Володимир Зеленський та президент Ірану Масуд Пезешкіан.

Також був запланований виступ прем’єра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягуа — якого мер Нью-Йорка Зоран Мамдані хотів заарештувати через поводження з палестинцями в Газі (доки не дізнався, що не має таких повноважень). Другий рік поспіль президент Палестини Махмуд Аббас не приїде до ООН, оскільки США відмовили йому у видачі візи. 

Антоніна Туманова

Світ
Масуд Пезешкіян
Махмуд Аббас
Ізраїль
Антоніу Гутерреш
Організація Об'єднаних Націй
Дональд Трамп
Емманюель Макрон
Нью-Йорк
Франція
Беньямін Нетаньягу
Володимир Зеленський
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Іран