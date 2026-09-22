На Генасамблеї ООН виступлять близько 130 лідерів: серед ключових промовців Трамп та Зеленський, серед тем - війна в Ірані

На Генеральній Асамблеї, яка розпочинається сьогодні, виступлять близько 130 глав держав і урядів, а також десятки міністрів. Серед ключових промовців — президент США Дональд Трамп і президент Франції Еммануель Макрон, а також Президент України Володимир Зеленський та президент Ірану Масуд Пезешкіан, які виступатимуть у середу, передає УНН із посиланням на AP.

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Видання зауважує, що ООН залишається головним майданчиком для зустрічей 193 держав-членів та їхніх лідерів. Очікується, що на Генеральній Асамблеї, яка розпочинається у вівторок, виступлять близько 130 глав держав і урядів, а також десятки міністрів.

Серед ключових промовців — президент США Дональд Трамп і президент Франції Еммануель Макрон. Обидва виступатимуть у вівторок після вступної промови Генерального секретаря Антоніу Гутерреша про стан справ у світі. Президент України Володимир Зеленський та президент Ірану Масуд Пезешкіан виступатимуть у середу.

Зустріч із Зеленським і прийом для лідерів, що прибули на сесію ООН - Трампа сьогодні чекає насичений дипломатичний день

Прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу — якого мер Нью-Йорка Зоран Мамдані хотів заарештувати через поводження з палестинцями в Газі (доки не дізнався, що не має таких повноважень), — звернеться до Асамблеї в четвер. Другий рік поспіль президент Палестини Махмуд Аббас не приїде до ООН, оскільки США відмовили йому у видачі візи. Попри це, того ж дня він виступить перед Асамблеєю у форматі відеозвернення.

Додамо

У своїй минулорічній промові в ООН Трамп заявив, що США "знищили" ядерний потенціал Ірану після того, як віддав наказ про бомбардування трьох ключових об’єктів у червні 2025 року.

Він повертається на Генеральну Асамблею, коли минає майже сім місяців від початку нової війни проти Ірану — війни, яку він вважає необхідною для усунення ядерної загрози з боку цієї країни.

Ситуація у війні ускладнилася, попри те, що удари США та Ізраїлю знищили значну частину вищого керівництва Ірану, а також його військово-повітряні та військово-морські сили, тоді як блокада іранської нафти з боку США призвела до економічного колапсу в Тегерані.