На Генасамблеї ООН виступлять близько 130 лідерів: серед ключових промовців Трамп та Зеленський, серед тем - війна в Ірані

$44.710.0351.370.17
ukenru
Ексклюзив
13:02 • 10367 перегляди
Цей дощ надовго - синоптики дали прогноз на три доби і попередили про прохолодні ночі
12:20 • 20540 перегляди
Як користуватися арештованим рахунком під час воєнного стану
11:11 • 16757 перегляди
Україна залучила $841 млн від Світового банку на пенсійні виплати
Ексклюзив
10:20 • 31278 перегляди
Від залежності до власного виробництва: навіщо Україні свої реактивні двигуни для ракет і дронів
09:47 • 20742 перегляди
"Фактично унеможливлює відновлення" - росія балістикою атакувала об'єкт Нафтогазу
09:10 • 17404 перегляди
До 11 годин затримки: які поїзди найбільше відстають від графіка
22 вересня, 08:27 • 15163 перегляди
Сили оборони уразили два російських НПЗ - Генштаб розкрив результат
22 вересня, 05:01 • 27603 перегляди
Зустріч Зеленського і Трампа у Нью-Йорку розпочнеться о 20:15 за Києвом: що обговорюватимуть
22 вересня, 04:58 • 25257 перегляди
Новообрані депутати держдуми рф нібито закликають відвести російські війська з Лиманського напрямку – «АТЕШ»
22 вересня, 04:32 • 19454 перегляди
У самарі після атаки горить один із найбільших у регіоні Куйбишевський НПЗ – ASTRAPhoto
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Політика Cookie
Правила користування
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+14°
3м/с
68%
747мм
Популярнi новини
Ердоган закликав скасувати право вето в Раді Безпеки ООН та відмовитися від постійних членів22 вересня, 04:45 • 18996 перегляди
Нова книга брата принцеси Діани спровокувала словесну війну з королем ЧарльзомVideo22 вересня, 06:39 • 30602 перегляди
Бюджетні мільйони для Odrex: клініка з 10 кримінальними провадженнями отримала 111 млн грн від НСЗУ у 2025 роціPhoto10:08 • 25934 перегляди
Converse видалила рекламу після критики про асоціації з символікою Ку-клукс-клану10:27 • 19354 перегляди
Печатка про перетин кордону: чи потрібна вона українцям і що робити, якщо її немає13:06 • 8716 перегляди
Публікації
Європа посилюватиме авіаційну спроможність для боротьби з лісовими пожежами - Урсула фон дер Ляєн13:46 • 3522 перегляди
Печатка про перетин кордону: чи потрібна вона українцям і що робити, якщо її немає13:06 • 8750 перегляди
Як користуватися арештованим рахунком під час воєнного стану12:20 • 20540 перегляди
Від залежності до власного виробництва: навіщо Україні свої реактивні двигуни для ракет і дронів
Ексклюзив
10:20 • 31278 перегляди
Бюджетні мільйони для Odrex: клініка з 10 кримінальними провадженнями отримала 111 млн грн від НСЗУ у 2025 роціPhoto10:08 • 25947 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Емманюель Макрон
Сі Цзіньпін
Урсула фон дер Ляєн
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Франція
Нью-Йорк
Китай
Реклама
УНН Lite
Смерть сина Сінді Кроуфорд розслідують як підозру на передозуванняVideo14:01 • 1788 перегляди
Converse видалила рекламу після критики про асоціації з символікою Ку-клукс-клану10:27 • 19370 перегляди
Нова книга брата принцеси Діани спровокувала словесну війну з королем ЧарльзомVideo22 вересня, 06:39 • 30618 перегляди
Після місяців суперечок злиття Paramount і Warner Bros. на $110 млрд нарешті зрушило з місця22 вересня, 01:07 • 24869 перегляди
Шарліз Терон розповіла, яку пораду дала б собі на початку кар'єри в Голлівуді та про особисту родинну трагедію22 вересня, 00:06 • 26018 перегляди
Актуальне
Техніка
Fox News
Financial Times
Дія (сервіс)
Forbes

На Генасамблеї ООН виступлять близько 130 лідерів: серед ключових промовців Трамп та Зеленський, серед тем - війна в Ірані

Київ • УНН

 • 1240 перегляди

У Нью-Йорку розпочинається Генасамблея ООН за участю близько 130 лідерів. Зеленський і Пезешкіан виступлять у середу.

На Генасамблеї ООН виступлять близько 130 лідерів: серед ключових промовців Трамп та Зеленський, серед тем - війна в Ірані

На Генеральній Асамблеї, яка розпочинається сьогодні, виступлять близько 130 глав держав і урядів, а також десятки міністрів. Серед ключових промовців — президент США Дональд Трамп і президент Франції Еммануель Макрон, а також Президент України Володимир Зеленський та президент Ірану Масуд Пезешкіан, які виступатимуть у середу, передає УНН із посиланням на AP.

Деталі

Видання зауважує, що ООН залишається головним майданчиком для зустрічей 193 держав-членів та їхніх лідерів. Очікується, що на Генеральній Асамблеї, яка розпочинається у вівторок, виступлять близько 130 глав держав і урядів, а також десятки міністрів.

Серед ключових промовців — президент США Дональд Трамп і президент Франції Еммануель Макрон. Обидва виступатимуть у вівторок після вступної промови Генерального секретаря Антоніу Гутерреша про стан справ у світі. Президент України Володимир Зеленський та президент Ірану Масуд Пезешкіан виступатимуть у середу.

Зустріч із Зеленським і прийом для лідерів, що прибули на сесію ООН - Трампа сьогодні чекає насичений дипломатичний день22.09.26, 15:31 • 1758 переглядiв

Прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу — якого мер Нью-Йорка Зоран Мамдані хотів заарештувати через поводження з палестинцями в Газі (доки не дізнався, що не має таких повноважень), — звернеться до Асамблеї в четвер. Другий рік поспіль президент Палестини Махмуд Аббас не приїде до ООН, оскільки США відмовили йому у видачі візи. Попри це, того ж дня він виступить перед Асамблеєю у форматі відеозвернення.

Додамо

У своїй минулорічній промові в ООН Трамп заявив, що США "знищили" ядерний потенціал Ірану після того, як віддав наказ про бомбардування трьох ключових об’єктів у червні 2025 року.

Він повертається на Генеральну Асамблею, коли минає майже сім місяців від початку нової війни проти Ірану — війни, яку він вважає необхідною для усунення ядерної загрози з боку цієї країни.

Ситуація у війні ускладнилася, попри те, що удари США та Ізраїлю знищили значну частину вищого керівництва Ірану, а також його військово-повітряні та військово-морські сили, тоді як блокада іранської нафти з боку США призвела до економічного колапсу в Тегерані.

Антоніна Туманова

ПолітикаСвіт
Ядерна зброя
Війна в Україні
Масуд Пезешкіян
Махмуд Аббас
Ізраїль
Організація Об'єднаних Націй
Дональд Трамп
Тегеран
Емманюель Макрон
Нью-Йорк
Франція
Беньямін Нетаньягу
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки
Сектор Газа
Україна
Іран