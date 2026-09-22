Україна залучила $841 млн від Світового банку на пенсійні виплати
Київ • УНН
Україна отримала $841 млн від Світового банку під гарантії Канади. Кошти спрямують на відшкодування бюджетних видатків на пенсії.
Україна залучила $841 млн від Світового банку під гарантії Уряду Канади. Кошти уряд спрямовує на відшкодування видатків державного бюджету на пенсійні виплати. Про це повідомив прем'єр-міністр Сергій Корецький, пише УНН.
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За його словами, фінансування залучили в межах PEACE in Ukraine за домовленостями, досягнутими у вересні.
Загальний обсяг проєкту вже сягнув $54,3 млрд. Це найбільший інвестиційний проєкт в історії Світового банку та один із ключових механізмів підтримки фінансової стійкості України
Нагадаємо
Україна в межах Ukraine Support Loan отримала черговий транш в 3,3 млрд євро від ЄС. Кошти спрямують на закупівлю ракет і дронів.