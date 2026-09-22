Украина привлекла $841 млн от Всемирного банка на пенсионные выплаты

Украина привлекла $841 млн от Всемирного банка под гарантии правительства Канады. Средства правительство направляет на возмещение расходов государственного бюджета на пенсионные выплаты. Об этом сообщил премьер-министр Сергей Корецкий, пишет УНН.

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По его словам, финансирование привлекли в рамках PEACE in Ukraine по договоренностям, достигнутым в сентябре.

Общий объем проекта уже достиг $54,3 млрд. Это крупнейший инвестиционный проект в истории Всемирного банка и один из ключевых механизмов поддержки финансовой устойчивости Украины - пояснил Корецкий.

Напомним

Украина в рамках Ukraine Support Loan получила очередной транш в размере 3,3 млрд евро от ЕС. Средства направят на закупку ракет и дронов.