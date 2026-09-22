Зеленский прибыл в Нью-Йорк на Генассамблею ООН, запланированы встреча с Трампом и подписание Drone Deal
Киев • УНН
Зеленский прибыл на Генассамблею ООН, где проведет около 20 встреч и встретится с Трампом. Украина планирует подписать Drone Deal.
Президент Украины Владимир Зеленский вместе с первой леди Еленой Зеленской и дипломатической командой прибыл в Нью-Йорк для участия в 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. В рамках визита запланировано около 20 встреч, в частности с президентом США Дональдом Трампом, а также подписание нового соглашения Drone Deal, сообщил Зеленский, пишет УНН.
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Президент отметил, что также встретится с европейскими лидерами, сенаторами и членами Палаты представителей Конгресса США, руководителями международных организаций, американских компаний и аналитических центров.
По словам Зеленского, одной из ключевых задач станет усиление украинской ПВО и обеспечение достаточного финансирования. Украина также подготовила конкретные предложения в сфере безопасности и деэскалации, направленные на приближение окончания войны.
В Нью-Йорке планируют подписать новое соглашение Drone Deal
К подписанию подготовлено и новое соглашение Drone Deal. Конечно, первый приоритет Украины — приближение мира и защита жизни наших людей
В Нью-Йорке Украина также проведет саммит международной Крымской платформы. По словам президента, ожидается широкое представительство государств на высоком уровне.
Елена Зеленская выступит перед студентами и преподавателями Колумбийского университета, а также представит на площадке ООН результаты Саммита первых леди и джентльменов. У нее запланированы встречи с представителями американского бизнеса и филантропами, президентом Всемирного банка и женой премьер-министра Великобритании.
Зеленский и глава ЦРУ Рэтклифф тайно встретились в аэропорту Ирландии — Reuters21.09.26, 23:19 • 10671 просмотр