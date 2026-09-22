США закупают украинские разведывательные дроны Raybird на сумму более $10 млн: чем они так заинтересовали американцев

Министерство обороны США заключило контракт на закупку украинских разведывательных беспилотников ACS-3 Raybird производства компании Skyeton стоимостью $10,64 млн. Дроны уже выполнили тысячи боевых миссий в Украине, сообщает Defense Express, пишет УНН.

Детали

Количество заказанных беспилотников и перечень сопутствующего оборудования не разглашаются. Контракт должны выполнить до 15 декабря 2026 года.

Raybird активно используют украинские военные. По состоянию на март 2026 года беспилотники имели более 350 тыс. часов налёта, а потери во время тысяч боевых миссий составляли около 10%.

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Raybird также привлёк внимание Великобритании, где его планируют производить на совместном украинско-британском предприятии Skyeton Prevail Solutions. Во время учений в Британии дрон смог обнаружить несколько целей и остаться незамеченным.

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ACS-3 Raybird весит 23 кг и может нести до 6 кг полезной нагрузки. Беспилотник способен подниматься на высоту до 5,5 км, преодолевать до 2500 км и находиться в воздухе до 24 часов.

На Raybird можно устанавливать мультисенсорные системы наблюдения, камеры для аэрофотосъёмки, радары с синтезированной апертурой и оборудование для обнаружения источников радиоизлучения. Спутниковая связь позволяет управлять беспилотником на значительных расстояниях.

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