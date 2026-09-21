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Вэнс подтвердил встречу Трампа и Зеленского в Нью-Йорке 22 или 23 сентября

Киев • УНН

 • 2028 просмотра

Джей Ди Вэнс подтвердил планы встречи Трампа с Зеленским в Нью-Йорке. Он ожидает прогресса, но назвал войну сложной для урегулирования.

Вэнс подтвердил встречу Трампа и Зеленского в Нью-Йорке 22 или 23 сентября

Вице-президент США Джей Ди Вэнс подтвердил, что президент США Дональд Трамп планирует встретиться с Президентом Украины Владимиром Зеленским в Нью-Йорке и выразил надежду на прогресс по итогам переговоров. Об этом Вэнс заявил в комментарии Fox News, передает УНН.

"Думаю, он встретится с президентом Зеленским завтра или послезавтра. Так что уверен, будет достигнут хороший прогресс",— сказал Вэнс.

По словам американского вице-президента, встреча может состояться 22 или 23 сентября во время пребывания мировых лидеров в Нью-Йорке в рамках мероприятий Генеральной ассамблеи ООН.

Детали

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что договорился о встрече с Трампом в Нью-Йорке. Он подчеркнул, что переговоры могут иметь важное значение для дальнейших дипломатических усилий по завершению российско-украинской войны. Договоренность о встрече также подтверждало Reuters.

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Однако его оптимизма в этом вопросе не разделяет Вэнс, который назвал российско-украинскую войну одним из самых сложных международных конфликтов для урегулирования. По его словам, несмотря ни на что,  администрация Трампа продолжает работать над поиском путей ее завершения.

"Это дело трудно решить, без сомнений, но я предпочитаю работать на президента, который энергично пытался решить проблему и продолжает над этим работать. Верю ли я, что это в конце концов решится? Да. Это лишь вопрос времени", — заявил вице-президент США.

Контекст

Встреча Трампа и Зеленского должна состояться на фоне продолжения дипломатических контактов между Киевом и Вашингтоном относительно возможных путей завершения войны. Зеленский ранее подчеркивал, что среди тем переговоров с США остаются вопросы безопасности, защиты жизни людей и энергетической безопасности.

Александра Василенко

Война в УкраинеПолитика
Война в Украине
Генеральная Ассамблея ООН
Джей Ди Вэнс
Фокс Ньюс
Reuters
Дональд Трамп
Нью-Йорк
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты
Украина