Лига наций: Венгрия — Украина — старт сборной на турнире

Сборная Украины по футболу начинает новый цикл в Лиге наций сезона 2026/2027 выездным матчем против Венгрии, который состоится уже в эту пятницу, 25 сентября, в Будапеште. Сине-жёлтые уже прибыли в столицу Венгрии и начали подготовку. Для нового главного тренера сине-жёлтых Андреа Мальдеры этот турнир станет первым официальным испытанием на пути к выполнению главной цели — выходу на Евро-2028, пишет УНН.

Украина начинает матчем против Венгрии: дата, время и стадион

Первый поединок нашей сборной в Лиге наций (Лига B) состоится против сборной Венгрии уже в эту пятницу, 25 сентября. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по киевскому времени. Поединок нашей сборной пройдёт в гостях — в столице Венгрии, Будапеште, на «Пушкаш Арене».

Наша сборная в воскресенье, 20 сентября, прибыла в Будапешт, где начала подготовку к матчам Лиги наций.

История матчей с Венгрией

После провозглашения независимости нашего государства одним из важных вопросов было создание независимой украинской сборной. 13 декабря 1991 года была создана Федерация футбола Украины. В следующем, 1992 году, ФФУ стала членом УЕФА и ФИФА. Именно тогда началась подготовка к первому матчу сборной.

После того как из ФИФА и УЕФА поступили документы о предоставлении ФФУ статуса временного члена организаций, удалось организовать первый исторический матч. Первую игру договорились провести между сборными командами Украины и Венгрии 22 апреля 1992 года в Киеве на Республиканском стадионе. Однако из-за финансовых трудностей федерации игру перенесли ближе к границе — в Ужгород. Таким образом, 29 апреля 1992 года на стадионе «Авангард» в Ужгороде сборная Украины впервые в истории сыграла свой поединок.

Когда дело дошло до формирования составов, возникла проблема, поскольку из-за нехватки средств вызвать легионеров не удалось. Что интересно, также возникли проблемы с формой: пришлось играть в адаптированной форме миланского «Интера», на которую нашили логотип сборной Украины. Правда, надписи там ещё были на русском языке. А вратарь Игорь Кутепов вышел на поле в форме «Динамо».

Поединок завершился поражением Украины со счётом 3:1. Первым голеадором национальной команды стал нападающий «Черноморца» Иван Гецко, который на 90-й минуте «размочил» счёт.

Иван Гецко — автор первого гола сборной Украины

Всего же сборная дважды играла с Венгрией. Второй поединок состоялся в августе 1992 года, и национальная команда минимально уступила венграм — 2:1.

Формат Лиги наций

В этом году в последний раз турнир будет сыгран по принципу четырёх дивизионов: со следующего розыгрыша УЕФА хочет перейти к трём лигам по 18 команд в каждой, а в группах будет не четыре сборные, а шесть.

Третьи места в группах Лиги B теперь защищены от вылета: они просто остаются в том же дивизионе. А последнее место не означает падения в Лигу C — будут сыграны стыковые матчи с командами, занявшими там вторые позиции.

Что касается повышения в классе, то оно возможно либо благодаря победе в группе, либо со второго места. В последнем случае придётся играть стыковой матч против одной из четырёх команд Лиги A, которая попадёт либо в двойку худших среди занявших 3-е места, либо в двойку лучших среди занявших 4-е места.

Не стоит забывать, что Лига наций — это запасной вариант для команд, у которых неудачно пройдёт квалификация на чемпионат Европы. Неудачники отбора смогут побороться за путёвку в плей-офф, если до этого успешно выступят в своих группах Лиги наций.

В мае президент Украинской ассоциации футбола Андрей Шевченко заявил, что задачей для нового главного тренера сборной Украины Андреа Мальдеры является выход на чемпионат Европы 2028 года.

«Хотелось бы подчеркнуть задачи, которые мы ставим перед новым главным тренером. Он уже сформировал свой штаб. Задачи, как всегда, самые амбициозные. Мы хотим попасть на чемпионат Европы через Лигу наций. Это касается не только штаба и главного тренера. Такую же задачу мы ставим перед игроками. Я думаю, игроки должны нести за это большую ответственность. Мы будем говорить с ними об этом», — говорил Шевченко.

Шевченко: задача для нового тренера сборной — выход на ЧЕ-2028

Что известно о составе сборной Украины

На прошлой неделе главный тренер команды объявил состав основной команды, которая будет готовиться к матчам Лиги наций.

Вратари: Анатолий Трубин ("Бенфика"), Дмитрий Ризнык ("Шахтёр"), Георгий Ермаков ("Харьков");

Защитники: Илья Забарный ("ПСЖ"), Николай Матвиенко и Валерий Бондарь ("Шахтёр"), Тарас Михавко ("Динамо"), Виталий Миколенко ("Эвертон"), Эдуард Сарапий и Богдан Михайличенко ("Полесье"), Илья Крупский ("Харьков"), Александр Драмбаев "(ЛНЗ");

Полузащитники: Олег Очеретько и Егор Назарина ("Шахтёр"), Владимир Бражко и Николай Шапаренко ("Динамо"), Георгий Судаков ("Бенфика").

Нападающие: Виктор Цыганков ("Аякс"), Александр Зубков ("АЕК"), Александр Назаренко ("Полесье"), Андрей Ярмоленко и Матвей Пономаренко ("Динамо"), Данило Сикан ("Андерлехт"), Владислав Ванат ("Жирона"), Роман Яремчук ("Олимпиакос"), Артём Довбик ("Болонья").

Резерв: Александр Романчук ("Университатя"), Александр Пихалёнок ("Динамо"), Роман Вантух ("Карпаты"), Дмитрий Крыськив, Александр Караваев ("Шахтёр"), Артём Бондаренко ("Аль-Ахли"), Игорь Краснопир и Владислав Велетень ("Полесье"), Артём Шабанов ("Харьков") и Геннадий Сынчук ("Монреаль").

Отметим, дебютные вызовы получили вингер польского "Гурника" Максим Хлань, Артём Степанов из нидерландского "Утрехта", а также полузащитник английского "Линкольна" Иван Варфоломеев.

Кроме того, в сборную возвращается Александр Андриевский из "Полесья", который в последний раз выступал за основную команду в 2017 году.

Мальдера объявил состав сборной на Лигу наций

Однако уже перед началом сбора Украина потеряла трёх игроков. Из-за травм состав сборной Украины по футболу покинули нападающий итальянской "Болоньи" Артём Довбик и полузащитник житомирского "Полесья" Александр Андриевский.

Вместо них Мальдера вызвал двух футболистов из резервного списка: полузащитника "Динамо" Александра Пихалёнка и нападающего "Полесья" Игоря Краснопира.

Довбик и Андриевский выбыли из состава сборной из-за травм — кто заменит игроков

Также Мальдера довызвал вингера "Полесья" Владислава Велетеня, а дебютант команды — Артём Степанов — получил неприятную травму в матче чемпионата Нидерландов.

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Отметим, что в отличие от предыдущего сбора Мальдера вызвал лишь одного правого защитника (на предыдущих сборах их вообще не было) — Илью Крупского, которого игнорировал предыдущий тренерский штаб. В то же время итальянец вызвал сразу трёх левых защитников — Виталия Миколенко из "Эвертона", Богдана Михайличенко из "Полесья" и дебютанта Александра Драмбаева из "ЛНЗ".

Однако как будет действовать тренерский штаб в случае (не дай бог) травмы Крупского? Вероятно, Мальдера рассчитывает на помощь левоногого Михайличенко на правом фланге обороны. Богдан время от времени играет на правом фланге и выполняет там гибридную роль.

Также стоит отметить отсутствие в составе чистого опорного полузащитника, который бы "подчищал" за линией атаки. В состав сборной не попал опорник "Харькова" Иван Калюжный, а также Егор Ярмолюк из английского "Брентфорда".

"Мы были на связи с ним в течение последних 10 дней, как и наши медицинские штабы. У него хроническая проблема с ногой. Это не травма в классическом понимании. Возможно, я употреблю термин, не совсем корректный с медицинской точки зрения, — воспаление. Ему очень жаль, он очень хочет играть за сборную. Сейчас медицинский штаб "Брентфорда" попробует вылечить его, возможно, какими-то препаратами, чтобы он был готов к ноябрю. Я не хотел заставлять его, чтобы он плохо себя чувствовал в следующие месяцы. Он не готов на все 100%. Надеемся, что в ноябре он будет частью нашей команды. Хотел бы опровергнуть определённые слухи: он хотел приехать, но состояние здоровья не позволяет использовать его на 100%", — сказал Мальдера на пресс-конференции.

Однако уже на выходных Ярмолюк отыграл 70 минут в матче против "Челси" в АПЛ, поэтому непонятно, является ли это конфликтом Ярмолюка с тренерским штабом Мальдеры или есть какие-то другие причины.

Скорее всего, в опорной зоне мы увидим либо Владимира Бражко из "Динамо", либо Егора Назарину из "Шахтёра".

Кроме того, странным выглядит вызов сразу шестерых нападающих и пяти вингеров к ним. Вызов 36-летнего Андрея Ярмоленко из «Динамо» выглядит логичным, ведь Андрей в последнее время удачно играет в составе «бело-синих», в частности повторил рекорд Максима Шацких, а также может взять на себя роль лидера как на поле, так и в раздевалке.

Вероятно, свои 20–30 минут Андрей Николаевич на поле получит, у него также будет возможность побить ещё один рекорд. Сейчас у Ярмоленко 47 голов за сборную, тогда как бывший нападающий сборной Андрей Шевченко забил 48 голов.

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Также непонятным выглядит вызов Александра Зубкова, который после перехода в «АЕК» провёл лишь один полноценный матч.

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Главным вопросом также остаётся то, кто возьмёт на себя главную роль форварда. Сейчас лучшими бомбардирами в УПЛ среди игроков сборной являются Матвей Пономаренко из «Динамо», который вместе с «бело-синими» наконец начал набирать форму, а также Игорь Краснопир из «Полесья». Оба игрока забили по 4 гола в УПЛ.

Также отличную форму набрал Данило Сикан, который за 14 матчей в бельгийском «Андерлехте» забил 6 голов и помог своей команде пробиться в Лигу Европы, став одним из лучших бомбардиров квалификации — 5 голов.

Кроме того, можно удивиться, почему Мальдера проигнорировал игроков «Карпат», которые сейчас занимают третье место в чемпионате Украины. Не лишними были бы форвард Назарий Русин, забивший три гола в УПЛ после возвращения в Украину, а также вингер Ян Костенко, который в четырёх матчах отметился двумя голами.

Во время пресс-конференции болельщик спросил Мальдеру: «Мне очень грустно, что в основном списке нет ни одного игрока „Карпат“, но есть пять игроков из киевского „Динамо“. „Динамо“ провалило все отборы, провалило старт чемпионата, и вы вызываете пятерых игроков. Они все безхарактерные, а вот из „Карпат“ — никого. Почему так?».

На что Мальдера ответил: «Я выбираю игроков независимо от того, за какой клуб они выступают. Для меня важны их футбольные качества, их навыки и то, как я могу использовать их в своей системе».

Да, действительно, раньше костяк команды из Украины составляли только «Динамо» и «Шахтёр», но ведь можно заметить, что в последнее время в сборную привлекаются игроки из «Полесья», «Харькова», «ЛНЗ», поэтому вопрос, почему были проигнорированы представители «Карпат», которые сейчас демонстрируют качественный футбол и занимают высокое место в таблице, остаётся открытым.

Где смотреть, фаворит

Посмотреть поединок можно будет на OTT-платформе MEGOGO. Также он будет доступен бесплатно на телеканале «MEGOGO СПОРТ» в эфире T2 и кабельных сетях.

Фаворитом предстоящего матча букмекеры считают сборную Венгрии. На победу хозяев поля принимаются ставки с коэффициентом 2,25. Ничья — 3,25. Победа украинцев — 3,25.

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