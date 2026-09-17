Довбик и Андриевский выбыли из состава сборной из-за травм — кто заменит игроков
Киев • УНН
Артём Довбик получил травму, а у Александра Андриевского случился приступ аппендицита. Их заменят Пихалёнок и Краснопирь.
Из-за травм из состава сборной Украины по футболу выбыли нападающий итальянской "Болоньи" Артём Довбик и полузащитник житомирского "Полесья" Александр Андриевский. Об этом передаёт УНН со ссылкой на УАФ.
Детали
В составе сборной Украины произошли изменения. Из-за травмы, полученной в клубе, выбыл Артём Довбик, тогда как Александру Андриевскому присоединиться к национальной команде помешал аппендицит
Вместо них главный тренер Андреа Мальдера вызвал двух футболистов из резервного списка: полузащитника "Динамо" Александра Пихалёнка и нападающего "Полесья" Игоря Краснопира.
Дополнение
Главный тренер сборной Украины Андреа Мальдера объявил состав главной команды, которая будет готовиться к матчам Лиги наций 2026/2027 против Венгрии и Грузии.
Дебютные вызовы получили вингер польского "Гурника" Максим Хлань, Артём Степанов из нидерландского "Утрехта", полузащитник английского "Линкольна" Иван Варфоломеев, а также защитник черкасского "ЛНЗ" Александр Драмбаев.
Украина начнёт выступления в Лиге наций 25 сентября матчем против Венгрии на выезде. Наша сборная попала в группу B2 Лиги наций 2026/2027, где кроме Венгрии также будут выступать Грузия и Северная Ирландия. Турнир связан с квалификацией Евро-2028.
28 сентября Украина сыграет против Грузии также на выезде, а следующие два поединка будут номинально домашними:
- 2 октября - против
Северной Ирландии;
- 5 октября - против
Венгрии.
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