Довбик и Андриевский выбыли из состава сборной из-за травм — кто заменит игроков

$44.600.0451.450.06
ukenru
02:25 • 13491 просмотра
Трамп предложит Путину экономические соглашения до завершения войны РФ против Украины — NYT
17 сентября, 22:40 • 18256 просмотра
Российская атака полностью разрушила торговый центр в Запорожье — новые кадры последствийPhotoVideo
17 сентября, 20:28 • 17311 просмотра
Отказ от поддержки Украины означал бы риск для свободы всей Европы — Мерц
17 сентября, 17:01 • 38440 просмотра
В Украине определили правила работы железной дороги во время воздушной угрозы: когда следовать на посадку, а когда — в укрытие
Эксклюзив
17 сентября, 16:09 • 26836 просмотра
Постоянные вражеские удары по логистике и дроновый террор - как это повлияло на рынок труда
17 сентября, 15:38 • 21529 просмотра
Уникальный тираж монет "Красная рута" отчеканили в Украине: что на них изображеноPhotoVideo
Эксклюзив
17 сентября, 15:33 • 18227 просмотра
Топливо снова дорожает: актуальные цены и чего ожидать дальше
17 сентября, 14:39 • 30649 просмотра
Киев и область внесли в зону повышенного риска: что изменится для бизнеса и населения
17 сентября, 14:28 • 13677 просмотра
Вражеский FPV-дрон в Запорожье атаковал пассажирский автобус возле остановки, трое раненыхVideo
17 сентября, 14:07 • 11898 просмотра
До 12 лет за решёткой за создание "кол-центров" — закон вступит в силу в пятницу
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+14°
1.2м/с
87%
748мм
Популярные новости
СБУ задержала двух подозреваемых во взрыве возле ТЦК во Львовской области17 сентября, 19:12 • 4880 просмотра
Война в Украине ведёт мир к Третьей мировой — премьер-министр Чехии17 сентября, 21:04 • 5116 просмотра
Удар БПЛА по Киеву: ранен мужчина, повреждено здание17 сентября, 21:35 • 4304 просмотра
Зеленский: Китай может остановить войну, но больше на стороне РФ17 сентября, 22:07 • 6828 просмотра
"Зимняя поддержка" для жителей прифронтовых территорий: в Минсоцполитики уточнили, как получить 19,4 тыс. грн17 сентября, 23:12 • 6090 просмотра
публикации
НБУ принял решение по учетной ставке: что это означает для экономики17 сентября, 17:28 • 30234 просмотра
В Украине определили правила работы железной дороги во время воздушной угрозы: когда следовать на посадку, а когда — в укрытие17 сентября, 17:01 • 38446 просмотра
Киев и область внесли в зону повышенного риска: что изменится для бизнеса и населения17 сентября, 14:39 • 30650 просмотра
Тендеры на сотни миллионов и вопросы к ценам: кто ремонтирует университет Богомольца Photo17 сентября, 11:17 • 36908 просмотра
Ассоциация налогоплательщиков призывает Минфин оперативно решить проблему с налогообложением авиализинга
Эксклюзив
17 сентября, 07:57 • 53054 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Урсула фон дер Ляйен
Си Цзиньпин
Дональд Туск
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Германия
Запорожье
Донецкая область
Реклама
УНН Lite
Звезда Disney Дебби Райан рассказала о травме мозга, которая изменила её жизнь17 сентября, 00:05 • 55655 просмотра
Барак Обама скорбит по домашнему питомцу, который умер после 13 лет жизни в семьеPhoto16 сентября, 23:05 • 59256 просмотра
Племянницы Трэвиса Келси придумали особое имя для Тейлор Свифт после её свадьбы с футболистом16 сентября, 22:06 • 52842 просмотра
Король Чарльз якобы говорил, что принцессу Диану «скоро забудут», — Букингемский дворец отреагировал16 сентября, 21:05 • 51372 просмотра
Новая надежда украинской атаки — кто такой Артём Степанов, на которого рассчитывает Мальдера, и как он произвёл фурор в Нидерландах16 сентября, 15:40 • 55248 просмотра
Актуальное
Отопление
The New York Times
MIM-104 Patriot
Бильд
Техника

Довбик и Андриевский выбыли из состава сборной из-за травм — кто заменит игроков

Киев • УНН

 • 2664 просмотра

Артём Довбик получил травму, а у Александра Андриевского случился приступ аппендицита. Их заменят Пихалёнок и Краснопирь.

Довбик и Андриевский выбыли из состава сборной из-за травм — кто заменит игроков

Из-за травм из состава сборной Украины по футболу выбыли нападающий итальянской "Болоньи" Артём Довбик и полузащитник житомирского "Полесья" Александр Андриевский. Об этом передаёт УНН со ссылкой на УАФ.

Детали

В составе сборной Украины произошли изменения. Из-за травмы, полученной в клубе, выбыл Артём Довбик, тогда как Александру Андриевскому присоединиться к национальной команде помешал аппендицит

- говорится в сообщении УАФ.

Вместо них главный тренер Андреа Мальдера вызвал двух футболистов из резервного списка: полузащитника "Динамо" Александра Пихалёнка и нападающего "Полесья" Игоря Краснопира.

Дополнение

Главный тренер сборной Украины Андреа Мальдера объявил состав главной команды, которая будет готовиться к матчам Лиги наций 2026/2027 против Венгрии и Грузии.

Дебютные вызовы получили вингер польского "Гурника" Максим Хлань, Артём Степанов из нидерландского "Утрехта", полузащитник английского "Линкольна" Иван Варфоломеев, а также защитник черкасского "ЛНЗ" Александр Драмбаев.

Украина начнёт выступления в Лиге наций 25 сентября матчем против Венгрии на выезде. Наша сборная попала в группу B2 Лиги наций 2026/2027, где кроме Венгрии также будут выступать Грузия и Северная Ирландия. Турнир связан с квалификацией Евро-2028.

28 сентября Украина сыграет против Грузии также на выезде, а следующие два поединка будут номинально домашними:

  • 2 октября - против Северной Ирландии;
    • 5 октября - против Венгрии.

      Новая надежда украинской атаки — кто такой Артём Степанов, на которого рассчитывает Мальдера, и как он произвёл фурор в Нидерландах16.09.26, 18:40 • 55250 просмотров

      Павел Башинский

      Спорт
      Венгрия
      Украина
      Грузия