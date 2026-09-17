Пункт пропуска «Паланка» на границе с Молдовой временно приостановил работу

$44.600.0451.450.06
ukenru
09:01 • 10376 просмотра
В семи областях наблюдаются частичные отключения электроэнергии из-за вражеских атак на энергообъекты
08:21 • 10547 просмотра
Зеленский заявил о поражении ярославского НПЗ и шести бортов на аэродроме в ростовеVideo
Эксклюзив
07:57 • 25543 просмотра
Ассоциация налогоплательщиков призывает Минфин оперативно решить проблему с налогообложением авиализинга
07:10 • 16912 просмотра
Президент назначил Антона Ковальского исполняющим обязанности Генерального прокурора
06:47 • 19245 просмотра
До 18 возросло число пострадавших в Киеве в результате вражеской атаки РФPhoto
17 сентября, 03:36 • 29793 просмотра
В Европе второй раз за неделю загорелось оборонное предприятие, производящее снаряды для Украины
17 сентября, 03:05 • 26919 просмотра
В Ярославле после атаки дронов горит один из крупнейших НПЗ России — OSINT
17 сентября, 02:16 • 23176 просмотра
Пока Украине не хватает ракет для ПВО, США расходовали более 4 противоракет на каждую цель во время атаки Ирана
17 сентября, 02:05 • 22172 просмотра
Число пострадавших в результате ночной атаки РФ на Киев возросло до 12 — среди них 2 ребёнка
17 сентября, 01:18 • 15877 просмотра
В Донецкой области «выборы» в Госдуму РФ проводят под надзором вооружённых автоматами людейPhoto
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+23°
3м/с
45%
747мм
Популярные новости
Ночная атака рф на Киев — пострадали 4 человека, среди них 10-летний ребёнок17 сентября, 00:40 • 29178 просмотра
В Таиланде вернулся лидер протестов, сторонники которого в своё время захватили аэропорты Бангкока17 сентября, 03:15 • 6122 просмотра
Что празднуют 17 сентября в Украине и мире 17 сентября, 03:57 • 15751 просмотра
В Киеве число раненых в результате ночной атаки рф возросло до 16Photo05:39 • 27173 просмотра
Удар рф по железной дороге: повреждён вокзал Берестина, в Киеве ограничено движение кольцевой электричкиVideo07:37 • 13943 просмотра
публикации
Ассоциация налогоплательщиков призывает Минфин оперативно решить проблему с налогообложением авиализинга
Эксклюзив
07:57 • 25548 просмотра
США решают, какой будет ключевая ставка: что это означает для доллара и мировых рынков16 сентября, 15:48 • 54923 просмотра
Роль адвоката в защите бизнеса во время следственных действий или почему искать адвоката после обыска уже поздно16 сентября, 15:27 • 50859 просмотра
Европа усиливает оборону - Урсула фон дер Ляйен рассказала, что изменитсяPhoto16 сентября, 11:06 • 53811 просмотра
Авиация под давлением: необоснованное толкование налогообложения авиализинга угрожает бюджетным поступлениям16 сентября, 10:00 • 59345 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Виталий Кличко
Линдси Грэм
Ким Чен Ын
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Китай
Одесса
Польша
Реклама
УНН Lite
Звезда Disney Дебби Райан рассказала о травме мозга, которая изменила её жизнь17 сентября, 00:05 • 40595 просмотра
Барак Обама скорбит по домашнему питомцу, который умер после 13 лет жизни в семьеPhoto16 сентября, 23:05 • 42663 просмотра
Племянницы Трэвиса Келси придумали особое имя для Тейлор Свифт после её свадьбы с футболистом16 сентября, 22:06 • 39400 просмотра
Король Чарльз якобы говорил, что принцессу Диану «скоро забудут», — Букингемский дворец отреагировал16 сентября, 21:05 • 38645 просмотра
Новая надежда украинской атаки — кто такой Артём Степанов, на которого рассчитывает Мальдера, и как он произвёл фурор в Нидерландах16 сентября, 15:40 • 43292 просмотра
Актуальное
MIM-104 Patriot
Техника
Х-47М2 "Кинжал"
Хранитель
Financial Times

Пункт пропуска «Паланка» на границе с Молдовой временно приостановил работу

Киев • УНН

 • 316 просмотра

Пункт «Маяки — Удобное — Паланка» временно не работает из-за неисправности сети связи. Путешественникам советуют ехать через «Тудору».

Пункт пропуска «Паланка» на границе с Молдовой временно приостановил работу

Пункт пропуска «Маяки—Удобное — Паланка» на границе с Молдовой временно приостановил работу из-за сбоя в сети связи, которая обеспечивает интернет и, соответственно, работу информационных систем. Об этом сообщает Таможенная служба Молдовы, передает УНН

В настоящее время работа таможенного пункта «Паланка» временно приостановлена из-за неисправности в сети связи, которая обеспечивает подключение к Интернету и, соответственно, функционирование информационных систем, используемых контролирующими органами при пересечении границы. Неисправность произошла за пределами территории таможенного пункта 

— говорится в сообщении. 

Техническая бригада ответственного оператора выехала на место происшествия и принимает необходимые меры для устранения неисправности. До восстановления соединения и работы таможенного пункта «Паланка» Таможенная служба рекомендовала путешественникам выбирать пересечение границы через таможенный пункт «Тудора».

По данным ГПСУ, по состоянию на 12:00 на пункте пропуска «Маяки—Удобное — Паланка» находятся 40 автомобилей в очереди. Из них — 10 на въезд, 30 — на выезд. 

Напомним 

Официальная Варшава планирует ввести платное электронное бронирование очереди для грузового транспорта на отдельных автомобильных пунктах пропуска внешней границы Европейского Союза.  

Павел Башинский

Новости Мира
Государственная граница Украины
Европейский Союз
Молдова
Польша