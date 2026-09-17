Пункт пропуска «Паланка» на границе с Молдовой временно приостановил работу

Пункт пропуска «Маяки—Удобное — Паланка» на границе с Молдовой временно приостановил работу из-за сбоя в сети связи, которая обеспечивает интернет и, соответственно, работу информационных систем. Об этом сообщает Таможенная служба Молдовы, передает УНН.

В настоящее время работа таможенного пункта «Паланка» временно приостановлена из-за неисправности в сети связи, которая обеспечивает подключение к Интернету и, соответственно, функционирование информационных систем, используемых контролирующими органами при пересечении границы. Неисправность произошла за пределами территории таможенного пункта — говорится в сообщении.

Техническая бригада ответственного оператора выехала на место происшествия и принимает необходимые меры для устранения неисправности. До восстановления соединения и работы таможенного пункта «Паланка» Таможенная служба рекомендовала путешественникам выбирать пересечение границы через таможенный пункт «Тудора».

По данным ГПСУ, по состоянию на 12:00 на пункте пропуска «Маяки—Удобное — Паланка» находятся 40 автомобилей в очереди. Из них — 10 на въезд, 30 — на выезд.

Напомним

Официальная Варшава планирует ввести платное электронное бронирование очереди для грузового транспорта на отдельных автомобильных пунктах пропуска внешней границы Европейского Союза.