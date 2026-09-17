В Таиланде вернулся лидер протестов, сторонники которого в своё время захватили аэропорты Бангкока

78-летний тайский политический активист Сондхи Лимтонгкул, который почти 20 лет назад возглавлял массовые протесты, возвращается к активной деятельности с новой кампанией «Верните Таиланд». Ее целью станет давление на правительство премьер-министра Анути́на Чарнвиракула, сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

Сондхи заявил, что не ставит непосредственной целью свержение правительства, а стремится мобилизовать недовольных его работой тайцев. Среди основных тем кампании — стоимость жизни, коррупция, возможное политическое вмешательство и деятельность иностранных преступных сетей.

Я хочу мобилизовать тайцев по всей стране, объединить людей, недовольных правительством, и оказывать на него давление, чтобы оно действовало — заявил Сондхи.

Протесты, парализовавшие Бангкок

Сондхи был одним из лидеров «Народного альянса за демократию», известного как движение «желтых рубашек». В 2008 году его сторонники захватили 2 аэропорта Бангкока, в частности международный аэропорт Суварнабхуми, из-за чего их работа была парализована примерно на неделю.

Теперь Сондхи заявляет, что хочет создать постоянное общественное движение, которое будет оказывать давление на власти независимо от того, кто будет возглавлять правительство.

Премьер Анутин Чарнвиракул в ответ заявил, что деятельность нового движения может нанести населению страны больше вреда, чем его правительству. Он также выразил уверенность, что тайцы готовы и дальше дать его администрации возможность работать.

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