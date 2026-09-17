В Таиланде вернулся лидер протестов, сторонники которого в своё время захватили аэропорты Бангкока

$44.600.0451.450.06
ukenru
09:01 • 5942 просмотра
В семи областях наблюдаются частичные отключения электроэнергии из-за вражеских атак на энергообъекты
08:21 • 6368 просмотра
Зеленский заявил о поражении ярославского НПЗ и шести бортов на аэродроме в ростовеVideo
Эксклюзив
07:57 • 22572 просмотра
Ассоциация налогоплательщиков призывает Минфин оперативно решить проблему с налогообложением авиализинга
07:10 • 15194 просмотра
Президент назначил Антона Ковальского исполняющим обязанности Генерального прокурора
06:47 • 17868 просмотра
До 18 возросло число пострадавших в Киеве в результате вражеской атаки РФPhoto
17 сентября, 03:36 • 29024 просмотра
В Европе второй раз за неделю загорелось оборонное предприятие, производящее снаряды для Украины
17 сентября, 03:05 • 26316 просмотра
В Ярославле после атаки дронов горит один из крупнейших НПЗ России — OSINT
17 сентября, 02:16 • 22982 просмотра
Пока Украине не хватает ракет для ПВО, США расходовали более 4 противоракет на каждую цель во время атаки Ирана
17 сентября, 02:05 • 21986 просмотра
Число пострадавших в результате ночной атаки РФ на Киев возросло до 12 — среди них 2 ребёнка
17 сентября, 01:18 • 15719 просмотра
В Донецкой области «выборы» в Госдуму РФ проводят под надзором вооружённых автоматами людейPhoto
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+23°
3м/с
45%
748мм
Популярные новости
Звезда Disney Дебби Райан рассказала о травме мозга, которая изменила её жизнь17 сентября, 00:05 • 38287 просмотра
Ночная атака рф на Киев — пострадали 4 человека, среди них 10-летний ребёнок17 сентября, 00:40 • 27579 просмотра
Что празднуют 17 сентября в Украине и мире 03:57 • 14081 просмотра
В Киеве число раненых в результате ночной атаки рф возросло до 16Photo05:39 • 25459 просмотра
Удар рф по железной дороге: повреждён вокзал Берестина, в Киеве ограничено движение кольцевой электричкиVideo07:37 • 11808 просмотра
публикации
Ассоциация налогоплательщиков призывает Минфин оперативно решить проблему с налогообложением авиализинга
Эксклюзив
07:57 • 22580 просмотра
США решают, какой будет ключевая ставка: что это означает для доллара и мировых рынков16 сентября, 15:48 • 53220 просмотра
Роль адвоката в защите бизнеса во время следственных действий или почему искать адвоката после обыска уже поздно16 сентября, 15:27 • 49413 просмотра
Европа усиливает оборону - Урсула фон дер Ляйен рассказала, что изменитсяPhoto16 сентября, 11:06 • 52327 просмотра
Авиация под давлением: необоснованное толкование налогообложения авиализинга угрожает бюджетным поступлениям16 сентября, 10:00 • 57865 просмотра
Актуальные люди
Виталий Кличко
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Линдси Грэм
Урсула фон дер Ляйен
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Китай
Одесса
Иран
Реклама
УНН Lite
Звезда Disney Дебби Райан рассказала о травме мозга, которая изменила её жизнь17 сентября, 00:05 • 38693 просмотра
Барак Обама скорбит по домашнему питомцу, который умер после 13 лет жизни в семьеPhoto16 сентября, 23:05 • 41523 просмотра
Племянницы Трэвиса Келси придумали особое имя для Тейлор Свифт после её свадьбы с футболистом16 сентября, 22:06 • 38353 просмотра
Король Чарльз якобы говорил, что принцессу Диану «скоро забудут», — Букингемский дворец отреагировал16 сентября, 21:05 • 37653 просмотра
Новая надежда украинской атаки — кто такой Артём Степанов, на которого рассчитывает Мальдера, и как он произвёл фурор в Нидерландах16 сентября, 15:40 • 42355 просмотра
Актуальное
MIM-104 Patriot
Техника
Х-47М2 "Кинжал"
Хранитель
Financial Times

В Таиланде вернулся лидер протестов, сторонники которого в своё время захватили аэропорты Бангкока

Киев • УНН

 • 4874 просмотра

78-летний Сондхи Лимтонгкул запустил кампанию «Верните Таиланд» для давления на правительство. В 2008 году его сторонники блокировали аэропорты Бангкока.

В Таиланде вернулся лидер протестов, сторонники которого в своё время захватили аэропорты Бангкока

78-летний тайский политический активист Сондхи Лимтонгкул, который почти 20 лет назад возглавлял массовые протесты, возвращается к активной деятельности с новой кампанией «Верните Таиланд». Ее целью станет давление на правительство премьер-министра Анути́на Чарнвиракула, сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

Сондхи заявил, что не ставит непосредственной целью свержение правительства, а стремится мобилизовать недовольных его работой тайцев. Среди основных тем кампании — стоимость жизни, коррупция, возможное политическое вмешательство и деятельность иностранных преступных сетей.

Я хочу мобилизовать тайцев по всей стране, объединить людей, недовольных правительством, и оказывать на него давление, чтобы оно действовало

— заявил Сондхи.

Протесты, парализовавшие Бангкок

Сондхи был одним из лидеров «Народного альянса за демократию», известного как движение «желтых рубашек». В 2008 году его сторонники захватили 2 аэропорта Бангкока, в частности международный аэропорт Суварнабхуми, из-за чего их работа была парализована примерно на неделю.

Теперь Сондхи заявляет, что хочет создать постоянное общественное движение, которое будет оказывать давление на власти независимо от того, кто будет возглавлять правительство.

Премьер Анутин Чарнвиракул в ответ заявил, что деятельность нового движения может нанести населению страны больше вреда, чем его правительству. Он также выразил уверенность, что тайцы готовы и дальше дать его администрации возможность работать.

На юге Таиланда произошли поджоги и нападения со взрывами24.08.26, 12:04 • 4137 просмотров

Степан Гафтко

ПолитикаНовости Мира
Бангкок
Митинги в Украине
Bloomberg L.P.
Таиланд