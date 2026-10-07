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Найденный в Британии фильм может оказаться первым звуковым фильмом в истории

Киев • УНН

 • 3000 просмотра

Till the Bells Ring показали в Эдинбурге в 1926 году с синхронными диалогами. Лента может быть первым звуковым полнометражным фильмом.

Найденный в Британии фильм может оказаться первым звуковым фильмом в истории

На протяжении почти столетия лента «Певец джаза» (The Jazz Singer) считалась первым в мире полнометражным фильмом с синхронными диалогами (так называемым «звуковым кино»), что закрепило за английским языком статус первого языка кинематографа. Однако случайное открытие угрожает перевернуть представление об истории кино: выяснилось, что этот титул мог принадлежать другой ленте, вышедшей годом ранее, — фильму, снятому в Глазго и написанному на шотландском языке. Об этом сообщает The Guardian, пишет УНН.

Детали

Это открытие сделал историк и самопровозглашённый «киноман» Марк Дэвид Джейкобс. Он исследовал материалы для книги о первой волне британского звукового кино, когда наткнулся на историю фильма Till the Bells Ring.

45-минутный полнометражный фильм с репликами и синхронизированным звуком на протяжении всей ленты впервые показали в Эдинбурге в октябре 1926 года — за год до того, как «Певец джаза» с Элом Джолсоном вышел на экраны Нью-Йорка, вызвав широкий резонанс и войдя в историю кино.

Это было начало того, что мы сегодня считаем современным кино. Тогда это был абсолютно новый вид искусства, и если бы в Британии его подхватили, могла бы сложиться совершенно иная история кинематографа, в которой американцы не получили бы такого преимущества и не установили бы такого лидерства

- сказал Джейкобс.

Till the Bells Ring создал шотландский драматург Грэм Моффат. Это бытовая комедия, действие которой разворачивается в Глазго. В фильме сыграла труппа Моффата из шести актёров, гастролировавшая по стране, в том числе его жена Маргарет и дочь Винифред. Сам автор называл язык фильма «lowland braid Scots» — термином для простой шотландской разновидности речи, распространённой в центральной и южной частях Шотландии.

В то время фильм рекламировали как «сверхзвуковую картину… о жизни викторианской семьи», а после премьеры называли кинематографической вехой. Edinburgh Evening News в рецензии писала, что даже Америка не пыталась создать ничего подобного, а синхронизация между изображением на экране и шотландскими диалогами была настолько совершенной, что могло показаться, будто зритель слушает сценическую версию комедии.

Однако, по словам Джейкобса, о фильме быстро забыли. «Это часть более широкой истории британского кино, которым удивительным образом пренебрегали. Думаю, если бы его воспринимали как исключительно шотландскую постановку, он мог бы сохраниться или быть найден раньше. Но он попал в категорию британского кино, и нет особого ощущения, что историю британского кино вообще стоит исследовать», — отметил он.

Нет доказательств того, что после недельного показа в эдинбургском Poole’s Synod Hall, на месте которого сегодня расположен театр Traverse, фильм когда-либо снова демонстрировали публично. Моффат умер в 1951 году, так и не сняв больше ни одного фильма.

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Ольга Розгон

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