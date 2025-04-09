Украинка Магучих получила "серебро" на ЧМ по легкой атлетике в помещении

Украинская прыгунья в высоту Ярослава Магучих завоевала серебро на Чемпионате мира в помещении в Глазго, взяв высоту 1,97 м, тогда как ее главная соперница Никола Олислагерс из Австралии выиграла золото, взяв высоту 1,99 м.