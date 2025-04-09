В Глазго с января 2025 года заработает первый в Британии центр Thistle для контролируемого употребления наркотиков. Заведение
будет работать ежедневно под наблюдением медиков и сможет принимать до 200 посетителей в день.
В Шотландии откроют заведение Thistle, где можно будет употреблять нелегальные наркотики под наблюдением специалистов. Центр будет
работать ежедневно с 9:00 до 21:00 и оказывать медицинскую помощь при передозировках.
Корабли компании Carnival в 2023 году выбросили 2,55 млн тонн CO2, что превышает выбросы крупнейшего города Шотландии. Carnival
возглавляет рейтинг самых загрязняющих круизных компаний в Европе.
Исследователи обнаружили 9-километровый кратер Надир у побережья Западной Африки, созданный астероидом 66 млн лет назад. Это
подтверждает, что астероид, который уничтожил динозавров, не был единственным в тот период.
Тысячи украинских беженцев в Великобритании находятся под угрозой бездомности и эксплуатации из-за недостатков в процедурах
поддержки, говорится в отчете Британского Красного Креста.
Украинская прыгунья в высоту Ярослава Магучих завоевала серебро на Чемпионате мира в помещении в Глазго, взяв высоту 1,97 м, тогда
как ее главная соперница Никола Олислагерс из Австралии выиграла золото, взяв высоту 1,99 м.